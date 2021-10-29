MovieLeaksBackup isimli bir Twitter hesabı, ertelenmekten bir hal olan Spider-Man: No Way Home'dan görüntüler paylaştı. Kaynağı bilinmeyen görüntülerde hem fotoğraflar hem de videolar yer alıyor.

Sinemaseverler, uzun zamandır Spider-Man: No Way Home isimli filmi bekliyorlar. Özellikle de Marvel evrenini yakından takip eden film tutkunlarının yakın markaja aldığı film, aslında bundan aylar önce vizyona girecekti. Ancak son açıklamalara göre koronavirüs salgını nedeniyle iki kez ertelenen film, 17 Aralık 2021'de vizyona girecek.

Spider-Man: No Way Home'un aylar boyunca geciktirilmesi, filmin arap saçına dönmesine ve hatta fragmanının resmi yayından bir süre önce sızdırılmasına yol açtı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şimdiyse yine benzer bir durum yaşandı. Bu kez de filmden bazı görüntüler sızdırıldı. Bu görüntüler arasında hem bazı sahnelerden edinilmiş fotoğraflar hem de bazı kısa videolar yer alıyor.

Spider-Man: No Way Home'dan sızdırılan videolar

MovieLeaksBackup isimli bir Twitter hesabından paylaşılan ilk videoda, filmdeki ufak bir sahne görünüyor. Bu sahnede bir adam, Spider-Man'e bir nesne fırlatıyor.

İkinci videoda ise Spider-Man'i tren ya da otobüs gibi bir aracın üzerinde görüyoruz.

MovieLeaksBackup'ın paylaştığı üçüncü videoda ise Spider-Man: No Way Home'daki aksiyon dolu bir sahneye yer veriliyor.

Filmden gelen bazı fotoğraflar ise şöyle

Sızdırılan son fotoğrafın HD versiyonu:

Yine MovieLeaksBackup tarafından paylaşılan fotoğrafta, filmdeki bazı karakterler ile zindan benzeri bir sahne gösteriliyor. Ayrıca bu sahneye ait HD görüntü de sızdırılmış durumda. Twitter hesabı, görüntüleri nereden ve nasıl aldığına dair herhangi bir açıklama yapmadı...