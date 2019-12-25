Birkaç gün önce Netflix'te çıkış yapan The Witcher, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Dizinin sorumlusu Lauren S. Hissrich, 2. sezona dair açıklamalarda bulundu

The Witcher, birkaç gün önce Netflix’e çıkış yaptı ve fantastik dizi, hayranları ve eleştirmenleri büyüledi. Kötü haber şu ki diziyi merakla izleyen izleyiciler, bir sonraki sezon için 2021’e kadar beklemek zorunda kalacak.

İyi haber ise dizideki Geralt karakteri, 2. sezonda kitaba ve hikâyeye uygun bir şekilde ilerleyecek. The Witcher’ın dizi sorumlusu Lauren S. Hissrich, GamesRadar ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda önümüzdeki sezonun sadece ana hikâyeye odaklanacağını söyleyerek takipçilerine mesaj verdi.

'İlk sezonda verdiğimiz ipuçları, ikinci sezonda sonuca bağlanacak'

Hissrich, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İkinci sezonla ilgili güzel olduğunu düşündüğümüz şey, bizim yazdığımız senaryo çok daha hikâye odaklı hâle geldi. Hikâyede her şey birbirine bağlı ve birinci sezonda kurduğumuz ve oluşturduğumuz tüm ilişkiler, ikinci sezondan itibaren sonuçlanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı. Dizi sorumlusu, ikinci sezondan itibaren karakterlerin daha çok etkileşime girmeye başlayacağını belirtti ancak bunun dışında başka bir ayrıntı vermedi.

Henry Cavill, rolü için serinin ilk iki kitabını okumuş:

Ünlü aktör Henry Cavill, Geralt’ın maceralarını ekrana daha iyi bir şekilde yansıtabilmek için farklı bir yol izlemiş. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin The Witcher serisinin ilk iki kitabını okuyan Cavill, rolüne böyle hazırlanmış.

The Witcher, Netflix’te bulunan diziler arasında IMDb’de en yüksek puan alan dizilerden biri oldu. The Witcher serisinin hayranları, sosyal medyada yapılan olumlu yorumlara göre dizinin sorumlusundan bir hayli memnun gibi görünüyor. Canavar avcısı Geralt’ın hikâyesi, Netflix’te var olan ‘Stranger Things’, ‘Card House’, ‘Peaky Blinders’ gibi en iyi dizilerin bazılarıyla kafa kafaya gidiyor.

Oyun sektöründe önemli bir yere sahip olan The Witcher dizisi, Netflix’te yayınlanmadan önce gelen birçok olumsuz yoruma rağmen yayınlandıktan sonra yapılan yorumlara bakılırsa herkesi şaşırtmış gibi görünüyor.