Netflix'in hem içeriği hem de oyuncu kadrosuyla fazlasıyla merak edilen yeni yerli dizisi 50m2 bugün itibarıyla yayınlandı. Dizi, 16+ yaş sınırı ile yayınlanmış durumda.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın platformu Netflix, kütüphanesindeki yerli yapımlar arasına bir yenisini daha ekledi. Bir süredir konuşulan Netflix Orijinal dizisi 50m2, bugün itibarıyla Netflix abonelerinin beğenisine sunuldu.

Başrolde Engin Öztürk’ün yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Aybüke Pusat, Yiğit Kirazcı, Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda İşler Güçler, Kardeş Payı, Düğün Dernek gibi yapımların arkasındaki isim olan Selçuk Aydemir’in oturduğu dizinin senaryosunu ise Leyla ile Mecnun dizisinin da yazarı olan Burak Aksak kaleme alıyor.

Netflix'in yeni yerli dizisi 50m2'nin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor

16+ yaş sınırlamasıyla yayınlanan 50m2’nin açıklamasında Netflix, “Karanlık bir adamın kirli işlerini yapan Gölge, geçmişine ait sır perdesini aralamaya çalışırken işler karışır ve kendini bambaşka bir kimlikle küçük bir mahallede bulur.” ifadelerine yer vermiş durumda.

50m2’nin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor ve Netflix aboneleri, an itibarıyla tüm bölümlere ulaşabiliyorlar. Eğer 50m2 hakkında hiçbir fikre sahip değilseniz hemen aşağıdaki bağlantıdan dizinin fragmanını izleyebilir; ayrıca buraya tıklayarak da dizinin Netflix sayfasına ulaşabilirsiniz.

50m2 fragmanı