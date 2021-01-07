Tomb Raider: 10th Anniversary, Artık İndirilebilir Durumda

Core Design'ın 2006 yılında geliştirmeye başladığı ve hiç bir zaman yayınlayamadığı Tomb Raider: 10th Anniversary, internette bulunan bir arşivde yayınlanarak oyunseverlerle buluştu.

Core Design, 2006 yılında Sony PSP için Tomb Raider: 10th Anniversary adlı oyunu, Tomb Raider’ın 10. yıldönümüne özel bir şekilde sunacaklarını dile getirmişti. Şirketin yöneticisi Gavin Rummery o dönemlerde oyunun yayınlanmaya neredeyse hazır olduğunu söyleyip duruyordu.

Şirket, ne yazık ki Crystal Dynamics geliştirdiği Tomb Raider: Anniversary'nin önünü açabilmek için bu projelerinden vazgeçtiğini duyurdu. Tomb Raider: 10th Anniversary, Indiana Jones altında yeni bir oyuna dönüştürüldü ancak bu oyun da hiçbir zaman sevenleriyle buluşamadı. Geçtiğimiz günlerde oyuncular tarafından "kayıp Tomb Raider" olarak adlandırılan bu oyun, bir internet arşivinde yayınlandı.

Kayıp Tomb Raider'ın alfa sürümü yayınlandı

Archive.org, Tomb Raider: 10th Anniversary oyunun alfa sürümü yayınlandı. Tomb of Ash sitesi, oyuncuların oyunu kolayca indirip gerekli yamaları yapmalarını sağlayacak bilgilendirici bir yazı paylaştı. Verilen bilgilere göre oyunu oynayabilmek için bilgisaya Visual Studio programını ve PS4 ya da Xbox denetleyicilerinden birisini yüklemek gerekiyor.

Oyuna erişim sağlayan yüzlerce oyuncu, lisans sahibine ulaşmaya çalıştıklarını ancak bir türlü yanıt alamadıklarını belirtti. Tomb Raider: 10th Anniversary lisans konusunda bir sıkıntı yaşamamaya devam ederse, oyun Archive.org'da uzun bir süre daha yerini koruyacakmış gibi duruyor. Oyunun alfa sürümüne ulaşmak için buraya, hangi talimatları izlemeniz gerektiğini öğrenmek için de buraya tıklayabilirsiniz.