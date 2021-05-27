Yeni bir habere göre Netflix, Türkiye'de bir film stüdyosu kurmayı planlıyor. Ancak şu an için stüdyoların sayısı ya da yeri hakkında bilgi paylaşılmış değil.

Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix, her ne kadar geçmişte çalkantılı süreçlerden geçmiş olsa da Türkiye'deki yatırımlarını artırma konusunda fazlasıyla istekli görünüyor. Bu yıl içinde İstanbul'da bir ofis açan dijital platform, görünüşe göre daha fazlasını da hedefliyor.

BloombergHT tarafından paylaşılan bir habere göre Netflix Türkiye İletişim Direktörü Artanç Savaş, Netflix'in Türkiye'de film stüdyosu kurmayı planladığını duyurdu. Henüz bahsi geçen stüdyoların yeri veya sayısı ile ilgili bir bilgi paylaşılmamış olsa da önümüzdeki aylarda daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

Türkiye'de 10 yıllık yayın lisansına ve yaklaşık 3,5 milyon aboneye sahip olan Netflix, Türk yapımı içeriklere fazlasıyla önem veriyor. Platform, sıklıkla yeni Türk yapımı içerikler yayınlıyor ve düzenli olarak yenilerini duyurmaya da devam ediyor. Şirket ayrıca kendi yapımı olmayan Türkçe içeriklerle de kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

Netflix'in Türkiye'de stüdyo açması, dijital yayın platformunun Türkçe orijinal içeriklerinin sayısını artırmayı planladığının bir göstergesi. Şu ana kadar Türk yapımı Netflix orijinal içerikleri, Netflix adına yerli yapım şirketleri tarafından hayata geçiriliyordu. Netflix'in Türkiye'de kendi stüdyosunu açmasıyla birlikte bu durum değişebilir.