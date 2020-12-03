Netflix kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, dijital yayın servisinin Türkiye'ye bir ofis açmaya karar verdiğini duyurdu. İstanbul'da açılacak Netflix Türkiye ofisi, 2021'in ikinci yarısında resmen kapılarını açacak.

Dünyanın en büyük çevrimiçi yayın servisi olan Netflix, Türkiye’de ofis açma kararı verdi. Netflix Türkiye ekibine ev sahipliği yapacağı düşünülen ofis, 2021 yılının ikinci yarısında resmen açılacak. Konuyla ilgili resmi açıklamalar bizzat Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings’ten gelirken; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kararla ilgili yorumlarda bulundu.

Türkiye'nin, zengin kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke olduğunu ifade eden Reed Hastings, "Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

"Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz"

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise Türkiye'nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanlarının, yeni yatırımlar için kendilerine güç verdiğini söyledi ve “Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte, kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin önemli araçlarından birisi haline gelmiştir.” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Netflix’in Türkiye’de ofis açma kararı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlamda Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyim.”