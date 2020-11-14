Tüm dünyada popüler olan dizi ve film platformu Netflix, ülkemize diğer ülkelere nazaran biraz daha geç girdi ve bu da bir takım sorunlara yol açtı. Eğer bazı dizi ve filmler Netflix Türkiye’de neden yok diye soruyorsanız, sizler için hazırladığımız bu içerikte hem bu soruyu yanıtlıyor hem de Netflix Türkiye’de olmayan dizi ve filmleri listeliyoruz.

Ülkemizde de git gide popüler olan online dizi platformlarının en başında Netflix geliyor. Bunun nedeni ise Netflix'in küresel popülerliği. Artık her ne kadar Apple TV+ ve Disney+ gibi rakipleri olsa da içerik zenginliği açısından hâlâ lider konumda. Bunu da her ülkeye özel fiyatlar uygulamasına borçlu. Örneğin Türkiye, Netflix abonelik fiyatlarının en uygun olduğu ülkelerden birisi. Elbette dah uygun fiyatla hizmet vermek için bazı film ve diziler de ülkemizde yayınlanmıyor. Çünkü bunun için ilgili film ya da dizileri

Bugün hep birlikte diğer ülkelerdeki Netflix'te olmasına rağmen Netflix Türkiye'e olmayan dizilere ve filmlere yakından bakıyoruz.

Netflix Türkiye’de bazı dizi ve filmler neden yok?

Netflix, herhangi bir filmi yayınlamak için o filmin lisansına sahip olmak zorunda. Filmler ve diziler için de tüm ülkelerde geçerli tek bir lisans yok. Şirket tek bir filmi yayınlamak için onlarca ülkede resmi başvuru yapmak, bun lisanslar için ücret ödemek zorunda. Bu da ilgili ülkelerdeki maliyetlerini yukarı çekiyor. Maliyetler artınca da doğal olarak abonelik ücretlerini artırmak zorunda kalıyor. Kimse ayda 100-150 TL'ye Netflix'i tercih etmeyeceği için bazı diziler ve filmler için ülkemizde lisans maliyeti yapılmıyor, böylece abonelik ücreti düşük seviyede tutuluyor.

Netflix Türkiye’de olmayan dizi ve filmler:

Filmler: Schindler’s List Goodfellas God’s Little Village Green Mile Parasite Leon: The Professional The Pianist Terminator 2 American History X Whiplash

Diziler: Fargo The Office (ABD) Friends Arrested Development Dexter Adventure Time Shameless (ABD) Doctor Who Hannibal Wentworth



Netflix Türkiye’de olmayan filmler:

Schindler’s List

Yayın: 1993

Yönetmen: Steven Spielberg

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 8,9

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların işgali altında olan Polonya’da yaşayan sanayici Oskar Schindler, Yahudi işçilerinin Naziler tarafından çok işkence gördüklerine şahit olmasıyla birlikte Yahudi işçileriyle çok yakından ilgilenmeye başlar.

Goodfellas

Yayın: 1990

Yönetmen: Martin Scorsese

Tür: Biyografi, Dram, Suç

IMDb: 8,7

Oyuncular: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci

Henry Hill ve mafya çetesi içindeki hayatının hikayesi, eşi Karen Hill ve İtalyan-Amerikan suç şebekesinin mafya ortakları Jimmy Conway ve Tommy DeVito ile olan ilişkisini anlatan Goodfellas filmi, Godfather serisinin ardından en iyi mafya filmleri arasında başta geliyor.

God’s Little Village

Yayın: 2009

Tür: Suç, Dram

IMDb: 5,9

Oyuncular: Krzysztof Dzierma, Andrzej Beja-Zaborski, Wojciech Solarz

20 yıl sonra, bir adam bir eş bulmak için sessiz ve sakin memleketine geri döner. Ancak memlektinin toplumunu hararetli bir belediye başkanlığı seçimiyle parçalanmış ve yozlaşmış bulur.

Green Mile

Yayın: 1999

Yönetmen: Frank Darabont

Tür: Suç, Dram, Fantastik

IMDb: 8,6

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Türkiye'de yayınlanan platformlar: Google Play Filmler, Apple TV+

Death Row hapishanesindeki gardiyanların hayatları, bir suçlu tarafından değişiyor. Pedofili ve çocuk cinayeti suçuyla yargılanan, devasa bir vücuda sahip olan siyahi bir adam, tanrı tarafından ona bahşedilmiş yeteneğiyle gardiyanların dünyaya bakış açılarını da değiştiriyor.

Parasite

Yayın: 2019

Yönetmen: Bong Joon Ho

Tür: Komedi, Dram, Gerilim

IMDb: 8,6

Oyuncular: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Jo

2019 yılı film dünyasına birçok kaliteli yapım sundu, ancak gerilim türündeki en iyi film kesinlikle Güney Kore sinemasından Parasite filmi oldu. Bong Joon Ho tarafından yönetilen ve birçok Oscar ödülüne aday gösterilen Parasite filmi, sınıf ayrılıklarının komedi türünde anlatıldığı ancak altında derin anlamlar barındıran ve gerilim içeren bir film. Kesinlikle en iyi gerilim filmleri arasında başta geldiğini söyleyebiliriz.

Leon: The Professional

Yayın: 1994

Yönetmen: Luc Besson

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

IMDb: 8,5

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

Genç Natalie Portman’ın canlandırdığı 12 yaşındaki küçük kız Mathilda, ailesinin bir suç örgütü tarafından katledilmesinin ardından yan komşuları olan kiralık katil Leon’a sığınır. Mathilda, Leon ile uygunsuz olan romantik bir bağ kurar ve bu zamana kadar hiçbir şeyi önemsememiş olan Leon, ilk defa bu küçük kızı önemsemeye başlar.

The Pianist

Yayın: 2002

Yönetmen: Roman Polanski

Tür: Biyografi, Dram, Müzik

IMDb: 8,5

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının işgali altında olan Polonya’da yaşayan bir Yahudi müzisyenin, Varşova şehrinin yıkılan gecekondu mahallelerinden birinden sağ çıkmaya çalışmasını anlatan The Pianist filmi, İkinci Dünya Savaşı'nın en kötü yanlarını gözler önüne seriyor.

Terminator 2

Yayın: 1991

Yönetmen: James Cameron

Tür: Aksiyon, Bilim-Kurgu

IMDb: 8,5

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

Sarah Connor’u öldürmeyi başaramayan Cyborg’un aynı modeli olan Terminator, bu sefer Sarah Connor’un oğlu John Connor’u hayatta tutmakla görevlendirilir. John Connor’un peşindeki Cyborg ise Terminator’den çok daha güçlüdür.

American History X

Yayın: 1998

Yönetmen: Tony Kaye

Tür: Dram

IMDb: 8,5

Oyuncular: Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo

Öldürülen babasının intikamını almak için bir Neo-Nazi çetesine katılan Derek Vinyard (Edward Norton), ipin ucunu kaçırır ve hapse girer. Hapiste bambaşka bir insan ve artık eski bir Neo-Nazi olan Derek, kardeşinin de kendisinin geçmişte seçtiği yanlış yolu seçtiğini fark eder ve onu bu yoldan döndürmeye çalışır.

Whiplash

Yayın: 2014

Yönetmen: Damien Chazelle

Tür: Dram, Müzik

IMDb: 8,5

Oyuncular: Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist

Gelecek vaat eden genç bir baterist, onu potansiyeline ulaştırabilmek için hiçbir şeyden ödün vermeyen zorlu bir öğretmen tarafından yönetilen bir müzik konservatuarına kaydolur. Bir bateristin zorlu yolculuğunu izlediğimiz Whiplash, her ne kadar 2014 yılında çekilmiş olsa da kült filmler arasında yer alıyor.

Netflix Türkiye’de olmayan diziler:

Fargo

Yayın: 2014

Tür: Suç, Dram, Gerilim

IMDb: 8,9

Oyuncular: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Chris Rock

1996 yapımı aynı isimli filmden esinlenilen Fargo dizisi, Minnesota’da ve çevresinde çeşitli dolandırıcılık, entrika ve cinayet vakaları meydana gelirken halkın derin sırlarının da hikayesini anlatıyor.

The Office (ABD)

Yayın: 2005

Tür: Komedi

IMDb: 8,9

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

Ricky Gervais’in aynı isimli 2001 yapımı dizisinin ABD versiyonu olan The Office, bir ofiste çalışan bir grup arkadaşın günlük ofis yaşantısını bir durum komedisi olarak izleyicilerin gözleri önüne seriyor. Kesinlikle tarihin en iyi komedi dizilerinden birisi.

Friends

Yayın: 1994

Tür: Komedi, Romantik

IMDb: 8,9

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow

New York’un Manhattan bölgesinde yaşayan 20-30 yaşları arasında olan 6 arkadaşın kişisel yaşamlarıyla beraber kariyerlerini de ele alan Friends dizisi, bu arkadaşların arasında gerçekleşen olayları durum komedisi olarak seyircilere sunuyor.

Arrested Development

Yayın: 2003

Tür: Komedi

IMDb: 8,8

Oyuncular: Jason Bateman, Michael Cera, Portia De Rossi

Babası gayrimenkul ve borsa dolandırıcılığından hapse atılan Michael Bluth, artık büyümesi gerektiğini anlayarak babasının şirketinin başına geçer. Bluth'un hedefi babası hapisten çıkana kadar şirketi büyütmektir ama şirketin ölmesini bekleyen akbaba akrabaları vardır.

Dexter

Yayın: 2006

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8,6

Oyuncular: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas

Gündüzleri Miami polisi için iyi huylu, sevecen bir otopsi doktoru olan Dexter, geceleri azılı bir seri katile dönüşüyor. 8 sezonluk Dexter, yakında yeniden başlayacak.

Adventure Time

Yayın: 2010

Tür: Animasyon, Çizgifilm, Aksiyon

IMDb: 8,6

Oyuncular: John DiMaggio, Jeremy Shada, Tom Kenny

12 yaşındaki bir çocuk ve en yakın arkadaşı, sihirli güçlere sahip olan 28 yaşındaki bilge bir köpek, uzak gelecekte birbirleriyle bir dizi gerçeküstü maceralara atılırlar.

Shameless (ABD)

Yayın: 2011

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8,6

Oyuncular: Emmy Rossum, William H. Macy, Jeremy Allen White

Fiona, Lip, Ian, Debby, Carl ve Liam isimli birbirinden farklı ve uçuk karakterlere sahip 6 kardeş; onlardan daha uçuk, alkolik ve sorumsuz babaları Frank ile Gallagher ailesinin hikayesini anlatan Shameless dizisi hem komedi hem de dramı aynı anda vererek seyircileri birbirlerine bağlıyor.

Doctor Who

Yayın: 2005

Tür: Macera, Dram, Aile

IMDb: 8,6

Oyuncular: Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Pearl Mackie

Doctor Who, Doktor olarak bilinen uzaylı bir maceracının ve Dünya gezegeninden olan arkadaşlarının zaman ve mekandaki maceralarını anlatıyor.

Hannibal

Yayın: 2013

Tür: Suç, Dram, Korku

IMDb: 8,5

Oyuncular: Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Caroline Dhavernas

Hannibal dizisi, ünlü psikiyatrist Hannibal Lecter ile onun seri katillerle empati kurma yeteneğinden etkilenen genç bir FBI ajanının hikayelerini anlatıyor.

Wentworth

Yayın: 2013

Tür: Suç, Dram

IMDb: 8,6

Oyuncular: Kate Atkinson, Katrina Milosevic, Robbie Magasiva

Wenworth, kocasını öldürmek suçundan hüküm giyen Bea Smith’in hapishanede hayatın nasıl geçtiğini öğrenmek zorunda kalmasını anlatıyor.

Böylelikle bir Netflix Türkiye’de olmayan dizi ve filmleri listelediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca resmi Telegram kanalımıza buradan abone olabilirsiniz.