Netflix Üyelik Ücretleri Ne Kadar? İşte 2020 Fiyatları

Son yılların en popüler çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Türkiye'de de yoğun ilgi görmekte. Neredeyse herkesin bütçesine hitap etmeye çalışan bu platformun 2020 güncel fiyatlarını, Netflix' nasıl üye olunacağını ve hesabınızı nasıl sileceğinizi bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Netflix, çektiği yerel diziler ile Türkiye’de gittikçe daha da popülerleşiyor. Aylık abonelik sistemiyle yüzlerce film ve dizi seçeneği sunan bu platform sayesinde televizyona olan ihtiyacımız giderek azalıyor. Netflix, izleyicilerine üç farklı abonelik sistemi sunduğu için neredeyse herkesin bütçesine hitap ediyor.

Özellikle televizyonda film veya dizi izlemek için satın aldığımız ücretli kanalları ödediğimiz paraları düşününce, Netflix üyelik ücretleri sunduğu yüzlerce dizi ve filmle büyük avantaj sağlıyor. Netflix’in 2020 ücretlerini sunduğumuz bu yazımızda aynı zamanda bu platforma nasıl üye olunacağını ve halihazırda bir aboneliğiniz varsa bunu nasıl sileceğinizi anlatıyoruz.

Netflix üyelik ücretleri:

Temel üyelik: 17,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük

Standart HD: 29,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük

Özel Ultra HD: 41,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük

Netflix üyeliği nasıl alınır?

Adım1: Netflix’in resmi web sitesine gidin,

E-posta adresinizi girdikten sonra “ Şimdi Deneyin” e tıklayın,

e tıklayın, Çıkan ekranda kendinize en uygun olan planı seçtikten sonra “Devam Et” seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, E-posta adresinizle birlikte kendinize ait bir şifre belirleyini

bir şifre belirleyini Kendinize uygun bir ödeme yöntemi seçin.

Tarayıcınızın Netflix’in sayfasına gittiğinizde, sizi zaten Netflix üyelik alma ekranı karşılıyor. Buraya gerekli bilgileri girdikten sonra ve kendinize uygun planı seçip ödeme seçeneğini tamamladığınızda, Netflix’e ait aboneliğiniz başlıyor. Netflix sizden sadece aylık ödeme alıyor ve herhangi bir taahhüt koşulu sunmuyor.

Netflix üyeliği nasıl silinir?

Netflix’e giriş yaptıktan sonra sağ üst köşeden “ Hesap ” kısmına gelin,

” kısmına gelin, Karşınıza çıkan ekranda “ Üyeliği İptal Et” seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Ekranın solunda yer alan “İptal İşlemini Tamamla” seçeneğine tıklayın,

Netflix hesabınızı silmeye karar verdiğinizde yapacağınız işlem gayet basit. Dilediğiniz zaman hiçbir ek ödeme yapmadan hesabınızı iptal ettirebiliyorsunuz. Bunun için kendi hesabınızla Netflix’e giriş yaptıktan sonra yukarıda verdiğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. “Üyeliği İptal Et” seçeneğine tıkladıktan sonra Netflix, eğer ücret bütçenizi aşıyorsa sizi bir alt plana geçirmeyi teklif ediyor. Ancak iptal ettirmekte kararlıysanız, solda bulunan “İptal İşlemini Tamamla” seçeneğine tıklayarak Netflix üyelik silme işlemini tamamlayabilirsiniz.