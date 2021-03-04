Netflix, Türkiye Fiyatlarına Neden Zam Yaptığını Açıkladı

Dünyanın en çok tercih edilen ücretli içerik platformu Netflix, Türkiye fiyatlarını güncellemişti. Platformun sözcüsü, yapılan fiyat artışı ile ilgili resmi bir açıklama gerçekleştirdi.

Son yıllarda Türkiye'de ürettiği içerik sayısını artıran Netflix, 2020'nin Aralık ayında ABD'deki fiyatlarına zam yapmış ve bu adımı, diğer ülkelerdeki fiyat artışlarına dair bir işaret olarak yorumlanmıştı.

Türkiye fiyatlarını 3 Mart itibarı ile güncelleyen platform, aylık ücretlerine %30 ile %50 arasında zam yaptı. Yeni fiyatlar, doğal olarak mevcut kullanıcılar tarafından tepki ile karşılandı.

Netflix'ten fiyat artışı hakkında açıklama ve kalite artışı sözü:

Yeni fiyatlar ile ilgili resmi açıklamayı tarafımıza ileten Netflix, "Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da artırmak için üyelik ücretlerini güncelliyoruz." aslında Türkiye'deki kullanıcılarına bariz şekilde kalite artışı sözü vermiş oluyor. Açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”

Netflix'in kalite artışına dair bir söz vermesi, aslında Türkiye'deki eleştirileri dinlediğini gösteriyor. Ancak yeni fiyatların ardından, ülkemizdeki Netflix kullanıcılarının duruma nasıl yaklaşacaklarını zaman gösterecek.