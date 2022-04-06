Netflix Türkiye, dün abonelik ücretlerine yapılan %40'lık zammın ardından bir açıklamada bulundu. Açıklamada yeni ve eski üyelerin zamdan nasıl etkileneceği belirtildi.

Netflix Türkiye, geçtiğimiz gün tüm dünyanın ardından en sonunda ülkemizde de abonelik fiyatlarına zam yapmıştı. Tüm paketlere %40 olarak yansıyan bu zamla birlikte en ucuz paketin fiyatı 37,99 TL’ye çıkarken, 4K destekli en pahalı paketin fiyatı 77,99 TL’ye ulaşmıştı. Bu zamların ardından Netflix Türkiye, bugün bir açıklamada bulundu.

Netflix Türkiye, yaptığı açıklamada zamların yeni ve eski üyelere nasıl yansıtılacağını açıklarken aynı zamanda fiyat değişimleri hakkında da üstünkörü bir açıklamada bulundu. Netflix Türkiye’nin açıklaması şu şekildeydi:

Zam, mevcut üyelere kademeli olarak sunulacak:

“Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız.

Hem içerik sayımız her gün artıyor hem de en yüksek kalitede işler üretmeye devam ediyoruz. Fiyat politikamızı da buna göre ayarlıyoruz ve tüm ülkelerde farklı dönemlerde fiyat artışı yapıyoruz.”

Netflix’in fiyat güncellemesi şu şekilde gerçekleşmişti: