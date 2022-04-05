Netflix, dünyanın pek çok bölgesinde yaptığı zamların ardından en sonunda ülkemizdeki fiyatlarında da zam kararı aldı. Yeni fiyatlarla birlikte standart paketin yeni fiyatı, 4K çözünürlük sunan özel paketin eski fiyatını geçti.

Geçtiğimiz haftalar boyunca dünyanın pek çok ülkesinde geçerli olan fiyatlarına zam yapan Netflix, en sonunda ne yazık ki ülkemizde de benzer bir karara imza attı. Netflix Türkiye, bugün tüm üyelik paketlerinin ücretlerinde yeni zamlı fiyata geçiş yaptı. Tüm paketlerin fiyatı %40 oranında zamlandı.

Netflix Türkiye’nin paket fiyatları, 480p SD video kalitesi sunan temel paket için 37,99 TL, 1080p FullHD video kalitesi sunan standart paket için 57,99 TL ve 4K+HDR video kalitesi sunan özel paket için 77,99 TL olarak güncellendi. Netflix'in eski ve güncel abonelik fiyatları şu şekilde şekillendi:

Netflix Türkiye abonelik fiyatları:

Temel paket (480p çözünürlük): 26,99 TL -> 37,99 TL

26,99 TL -> 37,99 TL Standart paket (1080p çözünürlük): 40,99 TL -> 57,99 TL

40,99 TL -> 57,99 TL Özel paket (4K+HDR çözünürlük): 54,99 TL -> 77,99 TL

Gördüğümüz bu fiyatlar her ne kadar yüksek olsa da mevcut döviz kuru göz önüne alındığında aslında Netflix'in halen Türkiye'deki fiyatlarında büyük bir avantaj sunduğu söylenebilir. Zira Netflix'in yurt dışı fiyatları 9,90 dolardan (145 TL) başlıyor. Öte yandan Netflix'in fiyatlarına zam getirmesi, ülkemizdeki mevcut ve yakında gelecek olan (Disney, HBO Max) diğer platformların da çok yakında benzer zamlara imza atması anlamına geliyor olabilir.