Küresel internet trafiğinin yüzde 15’inden fazlasını kontrol eden Netflix, her zaman olduğu gibi 2019’da da birbirinden güzel pek çok içeriğe ev sahipliği yaptı. Dizilerden filmlere, belgesellerden animasyonlara kadar oldukça geniş bir içerik yelpazesine sahip olan dijital yayın platformu, Türkiye’deki milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezlerinden biri konumunda.
Peki, Türkiye 2019 yılında en çok hangi Netflix yapımlarını izledi? Bu sorunun cevabını Twitter’dan veren dijital yayın platformu, Türkiye’de bu yılın en popülerlerini açıkladı. 2019’nın en popüler 10 dizi listesinin ilk sırasında Atiye’yi görüyoruz. Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı fantastik seri, geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Onu sırasıyla La Casa de Papel ve The Witcher izlerken bir başka Türk dizisi Hakan: Muhafız, dördüncü basamakta yer aldı.
Atiye, şimdiden Netflix'in en popüler dizisi oldu:
Film kategorisinin zirvesinde, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler: Sazan Sarmalı bulunuyor. İkinci basamakta; Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi üç dev ismi bir araya getiren 3 buçuk saatlik The Irishman bulunurken, üçüncü sırada ise Ryan Reynolds'ın aksiyon filmi 6 Underground yer alıyor.
Organize İşler 2, Netflix'te 2019'un en popüler filmi oldu:
2019’da çıkan en popüler belgesel ise beklendiği gibi Gezegenimiz oluyor. İkinci ve üçüncü basamakta ise sırasıyla II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları ve The Great Hack adlı yapımlar bulunuyor. Netflix, bu listeler hazırlanırken platformdaki dizi, film ve belgeselleri, 28 gün içinde en az 2 dakika izleyenlerin baz aldığını söyledi. Netflix’te 2019’un en popüler dizi, film ve belgesellerinden oluşan listelere aşağıdan göz atabilirsiniz.
Netflix Türkiye'de 2019'un en popüler 10 dizisi:
- Atiye
- La Casa de Papel
- The Witcher
- Hakan: Muhafız
- Stranger Things 3
- Black Mirror
- Sex Education
- The Umbrella Academy
- The I-Land
- You
Netflix Türkiye'de 2019'un en popüler 10 filmi:
- Organize İşler: Sazan Sarmalı
- The Irishman
- 6 Underground
- Müslüm
- Aykut Enişte
- Hedefim Sensin
- Murder Mystery
- Arif V 216
- Triple Frontier
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Netflix Türkiye'de 2019'un en popüler 10 belgeseli:
- Gezegenimiz
- II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları
- The Great Hack
- Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates
- Homecoming: A film by Beyonce
- The Mind, Explanied
- Formula 1: Drive to Survive
- Kedilere Bulaşmayın: İnternette Katil Avı
- Street Food: Volume 1: Asia
- The Last Czars