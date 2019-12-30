Dünyanın en popüler online dizi ve film izleme platformu Netflix, Türkiye’de 2019’un en popüler dizi, film ve belgesellerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta itibarıyla izleyicilerle buluşan Netflix’in yeni Türk dizisi Atiye, daha şimdiden yılın en popüler dizisi olmayı başardı.

Küresel internet trafiğinin yüzde 15’inden fazlasını kontrol eden Netflix, her zaman olduğu gibi 2019’da da birbirinden güzel pek çok içeriğe ev sahipliği yaptı. Dizilerden filmlere, belgesellerden animasyonlara kadar oldukça geniş bir içerik yelpazesine sahip olan dijital yayın platformu, Türkiye’deki milyonlarca kullanıcının vazgeçilmezlerinden biri konumunda.

Peki, Türkiye 2019 yılında en çok hangi Netflix yapımlarını izledi? Bu sorunun cevabını Twitter’dan veren dijital yayın platformu, Türkiye’de bu yılın en popülerlerini açıkladı. 2019’nın en popüler 10 dizi listesinin ilk sırasında Atiye’yi görüyoruz. Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı fantastik seri, geçtiğimiz hafta izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Onu sırasıyla La Casa de Papel ve The Witcher izlerken bir başka Türk dizisi Hakan: Muhafız, dördüncü basamakta yer aldı.

Atiye, şimdiden Netflix'in en popüler dizisi oldu:

Film kategorisinin zirvesinde, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği Organize İşler: Sazan Sarmalı bulunuyor. İkinci basamakta; Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci gibi üç dev ismi bir araya getiren 3 buçuk saatlik The Irishman bulunurken, üçüncü sırada ise Ryan Reynolds'ın aksiyon filmi 6 Underground yer alıyor.

Organize İşler 2, Netflix'te 2019'un en popüler filmi oldu:

2019’da çıkan en popüler belgesel ise beklendiği gibi Gezegenimiz oluyor. İkinci ve üçüncü basamakta ise sırasıyla II. Dünya Savaşının En Önemli Olayları ve The Great Hack adlı yapımlar bulunuyor. Netflix, bu listeler hazırlanırken platformdaki dizi, film ve belgeselleri, 28 gün içinde en az 2 dakika izleyenlerin baz aldığını söyledi. Netflix’te 2019’un en popüler dizi, film ve belgesellerinden oluşan listelere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Netflix Türkiye'de 2019'un en popüler 10 dizisi:

Atiye La Casa de Papel The Witcher Hakan: Muhafız Stranger Things 3 Black Mirror Sex Education The Umbrella Academy The I-Land You

Netflix Türkiye'de 2019'un en popüler 10 filmi:

Organize İşler: Sazan Sarmalı The Irishman 6 Underground Müslüm Aykut Enişte Hedefim Sensin Murder Mystery Arif V 216 Triple Frontier

Netflix Türkiye'de 2019'un en popüler 10 belgeseli: