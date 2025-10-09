Netflix'in TV Uygulamasına Oyunlar Geliyor

Netflix, bir ilke imza atarak TV uygulamasına oyunlar getireceğini açıkladı. Kullanıcılar, telefonlarını kontrolcü olarak kullanıp TV'den oyun oynayabilecek.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, son yıllarda oyunlar konusunda da öne çıkan bir firma olmayı başarmıştı. Öyle ki şirket, abonelerine mobil uygulamasından ek ücret talep etmeden birçok oyuna erişim imkânı sunuyordu. Şimdi ise Netflix’ten oyun oynamak isteyenleri çok sevindirecek bir hamle geldi.

Netflix, ilk kez televizyon uygulamasına oyunları ekleyeceğini açıkladı. Oyunlar, şimdiye kadar sadece mobil uygulama üzerinden erişilebilir durumdaydı. Artık bu durum değişecek ve TV uygulamasından oyun oynayabileceksiniz.

Telefonu kontrolcü olarak kullanabileceksiniz

Netflix, yaptığı açıklamada oyunlarını eklemeye başladığını açıkladı. Şimdilik genel anlamda arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz grup oyunlarına öncelik veriliyor. Bunlar arasında Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Wrap, Lego Party var. Bir nevi arkadaşlarınızla veya ailenizle masa oyunu gecesi tarzı Netflix oyun gecesi yapmanızı istiyor diyebiliriz.

TV uygulamasındaki oyunlar, tıpkı mobil uygulamalardaki gibi yapımlardan oluşacak. Kullanıcılar, telefonlarını kontrolcü olarak kullanabilecekler. Akıllı TV’niz varsa Netflix uygulamasını açacaksınız ve oyunlar kısmına gireceksiniz. Buradaki QR kodu okutarak telefonu kontrolcü olarak kullanamaya başlayabileceksiniz.

Netflix’in son yıllarda oyunlara olan yatırımlarını artırdığını görmüştük. TV uygulaması hamlesi de bu konuda büyük bir adım. İnsanlar çok sık Netflix’in TV uygulamasını kullanıyor. Onlara oyun oynatmayı başarabilirse ciddi faydasını görebilir.