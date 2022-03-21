Netflix, 30 Mart'ta yayınlayacağı yeni Türk dizisi Uysallar için bir fragman paylaştı. Haluk Bilginer, Uğur Yücel ve Öner Erkan gibi sevilen oyuncuları barındıran dizi, orta yaş bunalımına girip punk hayatı yaşamaya başlayan bir mimar ile bu mimarın ailesinin hikayesine odaklanıyor.

Türk yapımı orijinal içerik çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 30 Mart'ta yepyeni bir Türk dizisi ile karşımıza çıkacak. "Uysallar" olarak isimlendirilen dizi bugüne kadar alıştığımız yapımlardan oldukça farklı olacak ve Netflix Türkiye abonelerinin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Netflix'in yaklaşmakta olan Türk dizisi, Oktay Uysal isimli bir mimar ile onun ailesinin hikayesine odaklanacak. Mimar Uysal'ın orta yaş bunalımına girmesi onun gizli bir punk hayatı yaşamasına neden olacaktır. Mimarın ailesi de bu süreçte rahat durmayacak ve tüm aile bireyleri birbirinin ardından iş çevirecek. Netflix bu diziyi "ezber bozan" olarak tanımlıyor. Dizinin türü ise komedi-dram olarak açıklanmış durumda.

Uysallar'ın başrolünde Haluk Bilginer ve Uğur Yücel de var

Netflix'in yaklaşmakta olan Türk dizisi, oyuncu kadrosu ile de çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira Uysallar isimli dizinin başrollerinde Haluk Bilginer, Uğur Yücel ve Öner Erkan yer alıyor. Songül Öden ve İbrahim Selim de dizi kadrosundaki isimler olarak karşımıza çıkıyor.

Uysallar, yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, teknik ekibi ile de dikkat çekecek.. Çünkü dizinin yönetmenlik koltuğunda Çarpışma, Vatanım Sensin ve Asi gibi yapımların ardındaki isimlerden olan Onur Saylak yer alıyor. Dizinin senaryosunun Hakan Günday tarafından yazıldığını, Onur Saylak ile Hakan Günday ikilisinin daha önce Şahsiyet ve Daha gibi yapımlarda da iş birliği yaptığını belirtelim.

İşte Uysallar için hazırlanan fragman