Netflix, popüler dövüş oyunu serisi Tekken'in, bu yıl içinde Tekken: Bloodline isimli bir dizisinin çıkacağını duyurdu ve yapımdan bir poster ve fragman paylaştı. Yapılan açıklamalarda dizinin Jin Kazama karakterinin maceralarına odaklanacağı ifade edildi.

Son zamanlarda, dünya çapında popüler olan video oyunlarının dizi olarak uyarlanacağı ile ilgili pek çok haber duyar olduk. 2019 yılında popüler seri The Witcher, Netflix tarafından dizi olarak uyarlanmıştı. Bunun yanı sıra sevilen oyun The Last of Us’ın da HBO tarafından diziye uyarlanacağı ve 2023 yılında yayımlanacağı ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise A Plague Tale: Innocence oyunun da dizi olacağını ve Resident Evil’dan esinlenilen Netflix dizisinin 14 Temmuz’da hayranlar ile buluşacağını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise başka bir efsanevi oyunun dizisinin çekileceği duyuruldu. Diğer oyunlarda da olduğu gibi yine Netflix, ilk olarak 1994’te piyasaya sürülen ve birçok oyunu bulunan popüler bir dövüş serisini dizi yapma kararı aldı.

Tekken’in animasyon dizisi çıkıyor: Tekken: Bloodline

Netflix tarafından yapılan resmi açıklamalara göre dünyaca ünlü dövüş oyunu serisi Tekken’in, Tekken: Bloodline isimli bir animasyon dizisi çıkacak. Platform tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda dizinin 2022 yılı içinde yayımlanacağı vurgulandı ve yapımdan teaser ve bir poster paylaşıldı.

Paylaşılan görüntülerde dizinin efsanevi karakter Jin Kazama’ya odaklanacağı görüldü. Twitter’daki açıklamada da ‘Jin Kazama kahramanca bir göreve gidiyor- King of Iron Fist Tournament (Tekken oyunlarındaki dövüş sanatları turnuvası)” ifadelerine yer verildi. Ayrıca platform, dizinin konusu ile ilgili paylaşılan resmi sinopsiste de şu ifadeleri kullandı;

“Güç her şeydir. Jin Kazama, Kazama tarzı geleneksel dövüş sanatlarını erken yaşlarda annesinden öğrenmişti. Ancak aniden ortaya çıkan korkunç bir kötülük onun için değerli olan her şeyi yok edince hayatı mahvoldu .Olanları engelleyemediği için kendine kızan Jin, intikam almak için söz verdi ve mutlak gücün peşine düştü. Fakat onun bu arayışı dünyada büyük bir savaşa yol açacak - The King of Iron Fist Tournament"

Ayrıca paylaşılan görüntüler incelendiğinde efsanevi seriden Heihachi Mishima, Kazuya Mishima, Leroy Smith, King, Jun Kazama, Paul Phoenix ve Ogre gibi karakterlerin de yapımda yer alacağı görülüyor. Son olarak bu dizinin Tekken’in ilk uyarlaması olmadığını da sözlerimize ekleyelim. 1998 yılında bir anime Tekken filmi yayımlanmıştı. Bunun yanı sıra 2009’da da ünlü serinin beyaz perdeye taşındığını görmüştük.

İşte Tekken: Bloodline'dan gelen ilk fragman