Kısa süre önce artan internet kullanımı nedeniyle yayın kalitesini düşürme kararı alan Netflix, ülkelerin yavaş yavaş açılma kararının ardından bit rate değerlerini yeniden artırmaya başladı. Artışın şu anda bazı ülkelerde sınırlı olduğunu açıklayalım.

Koronavirüs pandemisinde artan internet kullanımı nedeniyle önümüzdeki aylarda yayın kalitesini geçici süreliğine düşürme kararı alan Netflix, yavaş yavaş eski yayın kalitesine dönmeye başladı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkemiz dahil tüm dünyada koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımı, bağlantı yolları ve sunuculara aşırı yük bindirmişti.

Netflix, hangi ülkelerde bit rate değerlerini eski hızına getirdiğini açıklamasa da Avrupa’daki pek çok Netflix kullanıcısı bit rate değerlerinin arttığını söylüyor. Yapılan paylaşımlara göre şu sıralar Danimarka, Almanya, Norveç gibi ülkelerde akış kalitesinin yeniden 4K’ya çıktığı raporlandı. Şirketin, sunuculara aşırı yükleme yapılmadığından emin olmak için bit rate değerlerini kademeli olarak artırıyor. Netflix, konuyla ilgili olarak “Kapasitenin artırılmasına yardımcı olmak için internet sağlayıcılarla birlikte çalıştığımızı lütfen unutmayın. Sadece son 1 ayda, normal kapasitenin 4 katını ekledik. Koşullar iyileştikçe bu sınırlamaları tamamen kaldıracağız” şeklinde açıklama yaptı.

Hangi platformlar yayın kalitesini düşürdü?

Koronavirüs vakalarının kontrol dışı dönemler olan Mart ayında pek çok ülke katı önlemler almıştı. Bu süreçte ise Netflix dışında YouTube, Amazon, Apple gibi şirketler başta olmak üzere pek çok şirket video akış kalitesini düşürdü. Bu sayede koronavirüs süresince herkesin internete ulaşabilmesi sağlandı.

Netflix, önümüzdeki süreçte olaylar ters gitmediği sürece akış kalitesinin yeniden 4K’ya çıkarılacağını belirtti. Şirketin şu an Türkiye’de sunduğu yayın kalitesi de çok düşük değil. Bu sebeple, kaliteli içerikler karşımıza çıktığı sürece bit rate değerlerinin bir süre daha düşük kalmasına sabredebiliriz.