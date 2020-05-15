Netflix son senelerde gişe rekorları kıran yapımları yayın platformuna taşımadaki başarısı ve dünya çapında milyonlara ulaşan üye sayısıyla biliniyor. Platformun şimdi de Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ın başrollerini paylaşacağı Ball and Chain filminin yayın haklarını aldığı açıklandı.

Popüler dizi ve film platformu Netflix, iki yıldız oyuncunun başrollerini paylaşacağı Ball and Chain filminin yayın haklarını aldığını açıkladı. Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ın oynayacağı filmin yayın tarihi hakkında henüz bir bilgi olmasa da gelen bu yeni haber, iki oyuncunun hayranlarını oldukça memnun etmeyi başardı. İki oyuncu, bundan önce de 2021 yılında vizyona girecek olan Jungle Cruise isimli filmde beraber oynamıştı.

Son zamanlarda hem yeni içerikler üretme hem de büyük filmleri bünyesinde toplama açısından başarılı işlere imza atan Netflix’in bu son hamlesi de olumlu yorumlar getirdi. Koronavirüs salgını dolayısıyla aksayan setlerin salgın önlemleri gevşetildiğinde hemen faaliyete geçeceği bilindiğinden iki yıldızın hayranları, bu proje için çok fazla beklemeyecek gibi görünüyor. Bu zamana kadar rol aldıkları filmlerde ayrı ayrı başarılarının kanıtlayan yıldızların henüz vizyona girmiş olmasa da Jungle Cruise filminde oldukça iyi ikili olmalarından sonra verilen bu karar, oyuncuların teklifi kabul etmelerinin ardından atılan imzalarla resmi hâle gelmiş durumda.

Çizgi roman uyarlaması:

Ball and Chain filminin bir çizgi romandan uyarlama olduğunu hatırlatarak filmin senaryosunun da bu alandaki en ünlü isimlerden biri olan ve daha önce en iyi orijinal senaryo dalında Akademi Ödülü adaylığı kazanan Emily V. Gordon’a emanet edildiğini ekleyelim. İlk defa 1999 yılında yayınlanan ve süper güçlere sahip evli bir çift etrafında dönen serinin film versiyonu da iddialı olacak gibi duruyor.

Filmin yazar kadrosu, yolda olan yapımın şu anda geliştirilmekte olan en eşsiz ve heyecan verici süper kahraman filmlerinden bir tanesi olacağının garantisini veriyor. Bu konuda hem hikâyenin gücüne güvenen hem de başrol oyuncularının iyi kimyasına inanan ekibin haklı çıkıp çıkmayacağını ilerleyen günlerde izleyip göreceğiz.