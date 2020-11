Popüler ve ikonik roller her zaman ünlü oyunculara gümüş tepside sunulmuyor. Belki de sunuluyor fakat oyuncular o an bunun farkında olamayabiliyor, garip sebeplerle bu rolleri geri çevirebiliyorlar. Ünlü oyuncuların geri çevirdiği, İçerisinde birbirinden popüler rollerin ve filmlerin olduğu listemize hep beraber yakından bakalım.

Bu içeriğimizde “Son pişmanlık ne yarar?” ifadesinin canlı örnekleri ile karşı karşıyayız. Kariyerlerinin önemli noktasında olan ünlü oyuncular; bazen rolü yanlış anladıkları için bazen de oldukça garip sebeplerle ikonik rolleri geri çevirebiliyorlar.

Durum böyle olunca rolü başka bir oyuncu kapıyor ve daha sonra bu rolü reddeden oyuncular oldukça pişman olabiliyor. Tabii hâliyle iş işten geçmiş oluyor. Hazırsanız hep beraber ikonik rolleri geri çeviren ünlü oyuncular listemize yakından bir göz atalım.

John Travolta, Forrest Gump rolünü Ucuz Roman (Pulp Fiction) için reddetmişti:

Tom Hanks ile akıllarımıza kazınan Forrest Gump karakteri ilk başta, o dönemde yıldızı yükselen aktör John Travolta’ya teklif edilmişti. Fakat Quentin Tarantino ile Pulp Fiction çekimlerine hazırlanan John Travolta bu teklifi geri çevirmişti. Her iki filmde başarılı oldu, fakat Forrest Gump En İyi Film Oscar’ını ve Tom Hanks ise Forrest Gump rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını aldı. Pulp Fiction ise sadece En İyi Orijinal Senaryo ödülü ile yetindi.

Russell Crowe, X-Men’deki Wolverine rolünü yanlış anladı:

Günümüzde birçok kişinin favori süper kahramanı olan ve Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine rolü, ilk başta Galdyatör'ün yıldızı Russell Crowe’a teklif edilmişti. X-Men serisini bu kadar sevdiren karakter olan Wolverine ise özellikle süper kahraman filmleri arasında önemli bir yere sahip.

Russell Crowe ise Wolverine rolünü, karakterin kurtlarla alakalı olduğunu düşündüğü için reddetti, çünkü ilk X-Men filminin çekimlerinden 1-2 ay önce biten Gladyatör filminde Russel Crowe’un oynadığı Maximus karakterinin evcil hayvanı bir kurttu. Rolü yanlış anlayan Crowe, kurtlarla gezen bir adam olarak düşündüğü Wolverine rolünü bu sebeple geri çevirdi.

Olivia Munn, çekici kadın karakter olmak istemediği için Deadpool’daki Vanessa rolünü geri çevirdi:

Ryan Renolds’un efsaneler yarattığı ve sinema tarihinin en beğenilen kahraman filmlerinden biri olan Deadpool filminde Deadpool’un sevgilisi olan Vanessa rolü, Gotham City dizisinden tanıdığımız Morena Baccarin’e teklif edilmeden önce Olivia Munn’a götürülmüştü.

Olivia Munn ise fiziksel özellikleriyle öne çıkan bir kız arkadaş karakteri oynamak istemediğini söyleyerek rolü geri çevirmişti. Bunun ardından X-Men: Apocalypse filminde Psylocke karakterini canlandıran Munn, sadece fiziksel özellikleri ve çekici kostümüyle akıllarda kalan bir rolü üstlenmişti.

Jack Nicholson, The Godfather filmindeki Michael Corleone rolünü reddetti:

Al Pacino’nun en ikonik rollerinden biri olan Michael Corleone, hem edebiyat hem de sinema dünyasının en bilinen mafya karakterlerinden birisi. Bu rol ise herkes önce ilk olarak ünlü aktör Jack Nicholson’a teklif edilmişti. Fakat rolü reddeden Nicholson, Michael Corleone rolünü bir İtalyanın oynaması gerektiğini düşündüğü için rolü reddetmişti.

Will Smith, Zincirsiz (Django Unchained) filmindeki Django rolünü yeterince “büyük” bulmadı:

Tarantino, Django rolü için Jamie Foxx’tan önce Will Smith ile neredeyse anlaşmıştı. Fakat Will Smith oynadığı projeler konusunda oldukça seçici bir aktör. Bu nedenle Will Smith genel olarak kendi karakteri etrafında dönen ve yardımcı oyuncu sıfatında bulunmadığı filmleri tercih ediyor. Durum böyle olunca Django rolünü yeterince büyük bulmayan Smith, son aşamada bu rolü oynamayı reddetmişti.

Ayrıca bu Will Smith’in rol konusunda ilk yanlış kararı değil. Will Smith’in en büyük pişmanlıklarından olan bir diğer rol geri çevirme olayına bir sonraki başlıkta bakıyoruz.

Will Smith, The Matrix filminde Neo rolünü garip bir sebepten dolayı geri çevirmişti:

Will Smith’in kariyerindeki en büyük pişmanlıklarından biri olan olay Neo karakterini geri çevirmesi. Will Smith’in kendi YouTube kanalında açıkladıklarına göre aktör Neo rolünü karmaşık ve ruhsuz bulduğu için reddetmişti. Bu kararından pişman olduğunu belirten Will Smith, rolü geri çevirmesinin hiç de gurur duymadığı bir karar olduğunu söylüyor.

Sean Connery, The Matrix ve Yüzüklerin Efendisi serisindeki rolleri geri çevirdi:

Bu sefer bir değil iki ikonik filmdeki rolleri geri çeviren Sean Connery karşımıza çıkıyor. Sean Connery; The Matrix filmindeki Morpheus, Yüzüklerin Efendisi serisinde ise Gandalf rolünü geri çevirmiş. Sean Connery’nin bu rolleri geri çevirmesinin nedeni ise filmlerin senaryolarını çok karışık bulması ve anlamaması.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson Sean Connery’nin Gandalf rolünü oynamasını o kadar çok istemiş ki; kendisine film başına 10 milyon dolar ve gişe gelirlerinin %15’i teklif edilmiş. Fakat Connery, senaryoyu anlamadığını söyleyerek teklife geri dönüp tekrar bakmamış bile. Eğer Sean Connery bu teklifi kabul etmiş olsaydı, Gandalf rolünden yaklaşık olarak 400 milyon dolar kazanacaktı.

Tom Cruise, Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminin yönetmenine güvenemedi:

Esaretin Bedeli filminin unutulmaz karakteri Andy Dufresne için ilk olarak yıldızı o dönemde yükselmekte olan Tom Cruise’a teklif götürülmüştü. Fakat Tom Cruise direkt olarak role hayır yanıtını verdi. Bunun sebebi ise Esaretin Bedeli filminin, yönetmeni Frank Darabont’un ilk filmi olmasıydı.

Bunun ardından filmin yapımcı şirketi Tom Cruise’u oynatmak için Frank Darabont’u filmin yönetmenliğinden vazgeçirmeye çalışsa da Darabont yönetmenliği bırakmadı ve sonucunda tüm zamanların en iyi filmlerinden biri ortaya çıkmış oldu.

Tim Roth “okula dönmeye hazır olmadığını” belirterek Harry Potter filmlerindeki Snape rolünü reddetti:

Tarantino’nun favori aktörlerinden olan ve birçok filminde rol verdiği Tim Roth, Harry Potter filmlerinde Snape rolünü oynaması için stüdyo tarafından ilk seçilen isimdi. Fakat bu denli uzun bir seride yer almaktan çekinen Tim Roth şaka yollu ifadeleriyle filmde oynamayı reddetmişt. Daha sonradan kararından pişman olan Roth, “7 yıl süren bir işte yer almak rahat olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Rol için daha iyi bir aktör olan Alan Rickman işini oldukça iyi yaptı.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ralph Macchio Geleceğe Dönüş (Back to the Future) filmini yanlış anladığı için rol teklifini geri çevirdi:

Karate Kid filmleri ile ünlenen dönemin yıldızı Ralph Macchio, Geleceğe Dönüş filmini bir çocuk, bir araba ve plütonyum hapları arasında dönüp duran bir garip film olarak değerlendirdi ve bu nedenle ikonik Marty McFly rolünü reddetti. Senaryonun sadece birkaç sayfasını okuyup bu karara varan Ralph Macchio, filmin derinliği olmadığı kanısına varmıştı.

Emily Blunt, Gulliver’in Gezileri filmi için Iron Man 2’deki Black Widow rolünü kabul etmedi:

Iron Man 2’nin çekimleri başlamadan önce Marvel karakteri Black Widow’un ekranlarda ilk görüleceği film için önce Emily Blunt’a teklif götürüldü. Fakat o esnada Jack Black ile Gulliver’in Gezileri isimli filmin çekimlerinde bulunan Emily Blunt, iki projeyi aynı anda idare etmeyi denedi.

Daha sonradan bunu başaramayan ünlü oyuncu, kendi akıl sağlığını koruması gerektiği için Black Widow rolünden vazgeçti ve Gulliver’in Gezileri filminde rol aldı. Sonuç ise tahmin ettiğiniz üzerine yine pişmanlık…

John Lithgow, Batman (1989) filmindeki ikonik Joker rolünü daha sonra pişman olacağı bir sebeple reddetti:

Batman serisinin en bilinen filmlerinden olan 1989 yılında Tim Burton’ın yönettiği “Batman”, asıl olarak Jack Nicholson’ın oynadığı klasik Joker rolüyle tanınıyor. Bu rol için ise ilk tercih ünlü oyuncu John Lithgow olmuştu. John Lithgow ise rolü reddetmekle kalmadı aynı zamanda Joker rolü için kendisini düşündüğü için Tim Burton ile konuşmayı bıraktı.

2019 yılında Conan O’Brien televizyon programına çıkan John Lithgow, o zaman için kimsenin Batman hakkında bir filmi izlemek istemeyeceğini düşündüğünü ve kararından pişman olduğunu söyledi.

Al Pacino, Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerinde Han Solo rolünü duygusal nedenlerle oynamak istemiyor:

Al Pacino, popüler kültürün en bilinen film serilerinden biri olan Star Wars’ın bir parçası olmanın ucundan dönmüş bir oyuncu. Han Solo rolü için stüdyonun ilk tercihi olan Al Pacino, o dönemki popülerliği nedeniyle rolün kendisine teklif edildiğini ve role uygun olup olmadığına dikkat bile edilmediğini söylüyor. Ayrıca zaten o dönemde çok fazla teklif aldığını belirten Al Pacino, senaryoyu da pek anlayamadığını belirtiyor.

Hugh Jackman Casino Royale filminin senaryosunu “çılgınca” bulduğu için James Bond rolünü reddetmiş:

2006 yılında çekilen ve James Bond serisine bir nevi geri dönüş niteliğinde olan Casino Royale filmi büyük bir başarı yakalamıştı. James Bond rolü için ise ilk düşünülen isim Hugh Jackman olmuştu. Fakat filmin senaryosunu okuyan Jackman, senaryonun gerçek dışı ve çılgınca olduğunu belirtmiş ve bu senaryoyu çekemeyeceklerini düşünmüş. Bu nedenle rolü reddeden Hugh Jackman senaryonun düzeltmesi gerektiğini söylese de rolü Daniel Craig’e kaptırmış.

Ian McKellen, Dumbledore rolünü Richard Harris’in yüzünden geri çevirdi:

2002 yılında, Harry Potter serisinde Dumbledore rolünü canlandıran Richard Harris’in hayatını kaybetmesinin ardından Ian McKellen’a teklif götürülüyor. Fakat Richard Harris’in hayattayken Ian McKellen’ı başarısız bulması nedeniyle kendisi bu rolü geri çeviriyor ve “Harris hayatta olsaydı bu rolü almamı onaylamazdı.” şeklinde açıklamada bulunuyor.

Denzel Washington, Se7en filmindeki Detective David Mills rolünü kaptırdığı için pişman oluyor:

Büyük başarı yakalayan ve modern zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen Se7en filminde, ikonik Detective David Mills rolünü Brad Pitt başarılı bir şekilde canlandırıyor. Fakat bu rol için stüdyonun ilk tercihi Denzel Washington olmuştu. Fakat Washington, filmi çok karanlık ve şeytani bulduğu için rolü reddetmiş Filmi gördükten sonra pişman olan Denzel Washington, bu kararı kariyerinin en büyük pişmanlıklarından biri olarak değerlendiriyor.

Marilyn Monroe, imaj kaygıları nedeniyle Breakfast at Tiffany’s filmindeki Holly Golightly rolünü geri çevirmiş:

Breakfast at Tiffany’s isimli romanın ve film adaptasyonunun senaryo yazarı Truman Capote, filmin başrolü için daha kitabı yazarken dâhi Marilyn Monroe’yu düşünmüş. Rol için Marilyn Monroe’ya teklif götürüldüğünde ise Monroe’nun menajerleri Holly karakterinin kendi imajı için kötü olacağını söylemişler ve Marilyn Monroe bu nedenle rolü reddetmiş. Bu olayın ardından ikonik rol Audrey Hepburn ile hayat buldu. Fakat Truman Capote Audrey Hepburn’u bu role hiçbir zaman yakıştıramadı.

Jennifer Lawrance, başarılı olacağını düşünmediği için Alacakaranlık (Twilight) serisindeki Bella Swan rolünü geri çevirdi:

Nicolas Cage, programında boşluk olmadığı için Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Aragorn olarak yer almayı reddetti.

The Office'in yıldızı John Krasinski, az kalsın Chris Evans yerine Captain America olarak karşımıza çıkacaktı:

Ünlü oyuncular bazen kafa karışıklığı bazen de garip sebeplerle kendi kariyerlerinin dönüm noktası olabilecek rolleri reddedebiliyorlar. Fakat bunun sonucunda yerlerini dolduracak başka yetenekli oyuncular her zaman bulunuyor. Sizler ikonik rolleri geri çeviren ünlü oyuncular hakkında neler düşünüyorsunuz?