Netflix, ilk sezonuyla büyük beğeni toplamayı başaran ‘You’ dizisinin ikinci sezonundan yeni fragman yayınladı. Yayınlanan fragmanda, dizinin yeni sezonunda ana karakterimiz Joe'yu nelerin beklediğine kısa bir bakış atıyoruz.

Netflix orijinal yapımı olan You, yayınlandığı andan itibaren Netflix’in en çok sevilen dizilerinden biri hâline gelmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz sene ilk sezonuyla karşımıza çıkan bu dizide, saplantılı bir aşığın yaşadığı gerilim dolu hikâyeye tanıklık etmiştik. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan yapım için şimdiyse Netflix, bombayı patlattı ve dizinin 2. sezon fragmanını yayınladı.

Başrolünde Gossip Girl ile tanıdığımız Penn Bagley’in yer aldığı You, Caroline Kepnes’in romanından uyarlanıyor. İlk sezonuyla pek çok kişiyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizi, olayların iyice kızışacağı yeni sezonuyla geri dönüyor. Dilerseniz önce fragmanı izleyelim, daha sonra üzerine konuşalım.

Not: Yazının bu kısımdan sonrası, You dizisinin ilk sezonuyla ilgili spoiler içerir.

You 2. sezon fragmanı:

Hatırlayacağınız üzere ilk sezonda, ilk görüşte aşık olduğu Beck’i tavlamak için elinden gelen her şeyi yapabilecek olan Joe’nun, yavaş yavaş Beck’i takıntı hâline getirmesini ve bu noktadan sonra karmaşık bir hâl alan olaylar zincirini izlemiştik. Dizinin sezon sonunda Joe’nun takıntılı aşkını öldürmesi ve daha sonrasında eski sevgili Candace Stone’un aniden ortaya çıkmasıyla dizi, tamamen içinden çıkılamaz bir hâl almıştı.

Dizinin ikinci sezonunda ise Candace’in dönüşünün, Joe’nun hayatını nasıl etkileyeceğini ya da Joe’nun hayatının nasıl dayanılmaz bir hâle geleceğini izleyeceğiz. Bu noktada Candace’ten kaçmak için Los Angeles’a yerleşen ve artık Will adını kullanan Joe, bu şehirde ise yeni bir kadına aşık oluyor.

Bu noktadan sonrasını ancak yayınlanan ikinci sezon ile hep birlikte göreceğiz. Bakalım Joe, Love ile gerçek aşkı bulabilecek mi yoksa her şeyi tekrardan berbat mı edecek. Son olarak You dizisinin 2. sezonu, 26 Aralık tarihinde Netflix üzerinden izleyicilerle buluşacak.