İptal Edilen Behzat Ç.’nin Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu

BluTV, geçtiğimiz aylarda Türk televizyon tarihinin en önemli dizilerinden Behzat Ç. için son bir devam sezonu çekmişti. Son oldu, çünkü dizi iptal edildi. Behzat Ç. yerine geçecek yeni dizi projesi ise bugün netleşti. Dizinin bir diğer önemli karakteri Ercümen Çözer, Saygı isimli diziyle geri dönüyor.

Behzat Ç. Türkiye’de yayınlanan en önemli dizi projelerinden birisiydi ve Blu TV, dizinin yapım haklarını satın alarak projeyi yeniden canlandırmıştı. Çekilen son sezon, olumlu ve olumsuz pek çok eleştiri aldı. Daha sonra dizinin devam etmeyeceğine dair dedikodular ortaya atıldı.

Söylenenler gerçekti, Bezat Ç. dizisi gerçekten sonlanmıştı. Nedeni ise ana karaktere hayat veren Erdal Beşikçioğlu’nun artık Behzat Ç’ye hayat vermek istememesiydi. Dizide Behzat’ın düşmanı ve bazen de onu en çok sarsan karakter olan Ercüment, Nejat İşler’in başrolde olduğu Saygı dizisiyle geri dönüyor.

Blu TV, Behzat Ç’nin “spinn-off” dizisi Saygı için Ercüment Çözer’li ilk posteri de yayınladı:

“Hikayeler bitmez, yenilerini doğurur” sloganıyla dizi, Behzat Ç. projesinin artık sona geldiğini de doğruluyor. Blu TV dizinin hakkında şu detayı paylaştı:

“BluTV sekiz bölümlük yepyeni bir drama için kolları sıvadı. Yapımcılığını İnter Medya’nın üstleneceği ‘Saygı’ adlı dizi, Türkiye’nin fenomenleşen anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikâyesini anlatacak. Toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arayan Ercüment Çözer’in yolu, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek.”

Saygı dizisinin senaryosunu, Behzat Ç. “Bir Ankara Polisiyesi” projesinde de senaryodan sorumlu olan Ercan Mehmet Erdem yazıyor. Behzat Ç. hayranları şimdilik ana dizinin devam etmemesi nedeniyle buruk durumda, ancak Saygı dizisi, eğer beklenileni verirse her şey değişebilir.

Nejat İşler’in başrolünde olduğu Saygı “Bir Ercümen Çözer Dizisi” 8 bölüm şeklinde, 2020’de yayınlanacak.