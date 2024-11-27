Elon Musk'ın beyin çipi şirketin Nueralink, sıradaki deneyi hakkında bilgi paylaştı. Şirket, implant yoluyla robotik kol kontrol etmeye çalışacak.

Beyin bilgisayar arayüzü oluşturmak amacıyla yola koyulan Elon Musk yönetimindeki Neuralink, şu ana kadar 2 kişinin beynine çip yerleştirmeyi başarmıştı. Bu deneyler başarılı olurken katılımcılar düşünerek bilgisayar kontrolü yapabiliyorlardı.

Şimdi ise Neuralink’in sıradaki planları hakkında bilgiler geldi. Şirket, X üzerinden yaptığı bir açıklamada implantının yepyeni bir deneme için onay aldığını duyurdu.

Robotik kol kontrol etmek için kullanılacak

Şirketin yeni testler, beyin çipini robotik kolları kontrol etmek için kullanmak olacak. Bu kapsamda araştırma amaçlı robotik bir kolun implant yoluyla kontrol edilmeye çalışıldığını göreceğiz. Musk, bu durumu “Luke Skywalker çözümü” olarak nitelendiriyor ve Star Wars’un robotik kola sahip ikonik karakterine çağrışım yapıyor.

Neuralink, yeni deneyini “Bu yalnızca dijital özgürlüğü değil, aynı zamanda fiziksel özgürlüğü de geri getirme yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirildi. Deneylerin ne zaman başlayacağına ilişkin ise bir bilgi yok.

Şirketten bu tarz bir hamle gelmesi şaşırtıcı değil. Zaten ana hedeflerinden biri omurilik yaralanmaları, felç gibi şeyler geçiren bireylere tüm vücut hareketlerini geri kazandırmak.