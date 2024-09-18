Neuralink'in Blindsight cihazı FDA onayı aldı. Teknolojinin körlük üzerindeki etkileri ve potansiyeli hakkında detaylar merak ediliyor.

Neuralink, Elon Musk’ın sahibi olduğu beyin-bilgisayar arayüzü şirketi, Salı günü FDA’dan “çığır açan cihaz” onayı aldı. Ancak, bu onay, Blindsight adlı cihazın körlüğü tedavi ettiği anlamına gelmiyor. FDA’nın çığır açan cihazlar programı, cihazların öncelikli incelemesini hızlandırıyor, ama bu, körlüğe tam çözüm sunduğu anlamına gelmiyor.

Blindsight, görsel kortekse yerleştirilen mikroelektrot dizisiyle çalışıyor ve görsel sinyaller üretmeyi hedefliyor. Bu teknoloji yıllardır bazı kör bireylerde sınırlı görmeyi sağlayabilmek adına kullanılmakta.

Körlük tedavisinde hangi aşamaya geldi?

Cihazın sunabileceği görsellik, mevcut elektrot yoğunluğu nedeniyle oldukça sınırlı ve düzensiz olabilir. Musk’ın cihazın kör bireylerin tam anlamıyla görme yeteneği kazandıracağına dair iddiaları, mevcut teknolojinin ötesinde bir gelişim gerektiriyor.

Gözlerini yeni kaybeden bireyler için bile görme, “Atari grafiklerine” benzeyecek kadar sınırlı olabilir. Doğuştan kör olan bireyler ise, gözlerini kullanma kapasitesini geliştirmediği için, görsel algı konusunda büyük zorluklar yaşayabilir. Neuralink’in Blindsight’i, teknolojiye önemli katkılar sağlayabilir, ancak cihazın geniş çaplı etkileri ve gerçek potansiyeli hakkında net bir sonuç için daha fazla araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç var.