Sekizinci nesil Hyundai Elantra, büyüyen boyutları ve 157 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle resmi olarak tanıtıldı.

Hyundai, yeni Elantra’yı Los Angeles Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Kompakt sedanın tasarımı yenilenmiş, kabini genişlemiş. İçeride bazı işlevleri konuşarak yönetebiliyoruz; her seferinde ekrana ya da tuşlara uzanmaya gerek kalmıyor.

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Tanıtım için seçilen Grafen Yeşili, üzerine düşen ışığa göre farklı tonlarda görünüyor. Hibrit versiyonda ise özellikle sıcak havalarda kıymetini bileceğimiz bir özellik var. Bir yere park edip beklerken benzinli motoru çalıştırmadan klimayı açık tutabiliyoruz.

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Yeni tasarımla birlikte boyutlar da büyüyor

Hyundai, yeni Elantra’nın tasarımını “Art of Steel” olarak adlandırıyor. Öndeki yatay gündüz farları ve arkadaki dikey stop lambaları, gövdenin keskin çizgilerini tamamlıyor.

Elantra, önceki nesline göre büyümüş. Kuzey Amerika’da satılacak versiyonun uzunluğu 4.795 mm’ye ulaşırken diğer pazarlarda bu ölçü 4.765 mm oluyor. Otomobilin genişliği ise 1.855 mm.

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Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe de 30 mm artarak 2.750 mm’ye çıkıyor. Arka koltuklarda 993 mm diz mesafesi bulunuyor. Bagaj için ayrılan alan, benzinli modelde 479 litre, hibritte ise 467 litre.

Kabinde sesli asistan var, fiziksel tuşlar da korunuyor

İçeride 12,9 inçlik Pleos Connect bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Pazara ve donanım paketine göre bu ekran 14,6 inçe kadar büyüyebiliyor. Android Automotive OS altyapısını kullanan sistem, uzaktan güncelleme alabiliyor.

Gleo AI sesli asistanla günlük konuşma dilini kullanarak hedef arayabiliyor, araç içindeki işlevleri yönetebiliyoruz. Temel işlevlerin fiziksel tuşları da yerinde duruyor.

Telefonlar için iki kablosuz şarj alanı ve 100 W destekli USB-C bağlantıları sunuluyor. Kabindeki diğer donanımlar arasında Digital Key 2 dijital anahtar ve Bang & Olufsen ses sistemi var.

Hibrit ve benzinli olmak üzere iki motor seçeneği sunuluyor

Yeni Elantra’da iki motor seçeneği bulunuyor:

1,6 litre hibrit: Toplam 157 beygir güç üretiyor ve altı ileri çift kavramalı şanzımanla geliyor.

Toplam 157 beygir güç üretiyor ve altı ileri çift kavramalı şanzımanla geliyor. **2,0 litre benzinli: **149 beygir güç sunuyor ve IVT şanzımanla eşleştiriliyor.

Hibrit versiyonda, frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak batarya ömrünü uzatan Smart Regeneration System 3.0 yer alıyor.

“Stay Mode” ise araç park hâlindeyken kullanılabiliyor. Bu özellik sayesinde benzinli motor devreye girmeden klimayı, aydınlatmayı veya müzik sistemini çalıştırabiliyoruz.

Çıkış tarihi ne zaman?

Yeni Elantra’nın SmartSense güvenlik paketinde otomatik acil frenleme, şerit takip ve kör nokta çarpışma önleme sistemleri bulunuyor.

Sekizinci nesil model, Güney Kore’de Avante adıyla Ağustos 2026’da satışa çıkmıştı. Kuzey Amerika dâhil diğer pazarlara ulaşması ise 2027’nin başlarını bulacak.