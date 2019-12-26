Kaliforniya merkezli girişim şirketi Neuron EV, tamamen elektrikli tırı TORQ'u tanıttı. Yeni tanıtılan tır, Tesla ve Hyundai'nin elektrikli tırlarına bir rakip olarak görülüyor.

Kaliforniya merkezli girişim şirketi Neuron EV, TORQ ismini verdikleri tamamen elektrikli tırı tanıttı. Tanıtım, birçok büyük markanın elektrikli tırlara olan çalışmalarını artırdığı şu dönemde gerçekleştiğinden şirket, TORQ tırıyla ilgileri üzerine çekmeyi başladı.

Günümüzden birkaç ay önce Hyundai, hidrojenle çalışan bir tır konseptini paylaşmıştı. Bunun dışında Tesla, elektrikli tırı Semi’yi tanıtmıştı. Şirket, Semi’nin üretimine önümüzdeki sene başlamayı planlıyor, dolayısıyla TORQ, hem Semi’ye hem de Hyundai’nin konseptine bir rakip olarak görülüyor.

Neuron EV, Tesla ve Hyundai kadar büyük isim olmasa bile elektrikli tır devrimine katkısını sunuyor. Şirket TORQ’un, tırları elektrikli araç çağına sokulmasında önemli bir ilerleme olduğunu belirtti ve temiz enerjili araçlarda yepyeni standartlar belirlediğini vurguladı.

Neuron EV, TORQ’u sera gazı emisyonlarını ortadan kaldıracak ve daha temiz bir ticari ulaşım endüstrisinde yer alacak şekilde tasarladı. Bunun dışında şirket, TORQ’un elektrikli tahrik sisteminin zarar verici çevresel etkileri olmadan normal bir tırdan beklenen şeyleri verdiğini de ekledi.

TORQ’un tasarımında en ön plana çıkan şey, tırın parçalarının çıkarılıp takılabilir olması. Böylece tır, hangi yükü taşıyacağına göre şekillenebiliyor ve işlevselliği önemli oranda artırıyor. Ayrıca tırın tasarımının aerodinamik profile göre optimize edildiği de paylaşılan bilgiler arasında.

Elbette Amerikan tırlarında bulunan yataklı kabinlerin bu tırda olmamasını bekleyemezdik. Fakat TORQ’ta bulunan kabin çevresel ses sisteminin yanı sıra internet erişimi de sunuyor. TORQ’taki sürücü koltuğu, Tesla’nın Semi’sinde de gördüğümüz gibi aracın ortasında bulunuyor.

Neuron EV’nin planları yalnızca TORQ’la da bitmiyor. Şirket, ‘Renewable Energy Plaza (Yenilenebilir Enerji Plazası)’ isimli bazı alanlar da kurmayı planlıyor. Bu alanlarda sürücüler tırlarına bakım yaptırabilecek ve tırlarını şarj edebilecekler. Aynı zamanda eğlence, yemek ve içecek için de alanın içinde bir merkez oluşturulacak.