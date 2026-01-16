Tümü Webekno
Bir Zamanlar Steam'in En Büyük MMORPG'lerinden Olan Oyun, Yakında Kapanıyor: Satıştan Kaldırıldı!

Amazon imzalı oyun New World: Aeternum'un resmen kapanacağı açıklandı ve tarih paylaşıldı. Ayrıca oyun satıştan da kaldırıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Amazon Game Studios imzalı açık dünya, RPG, MMO türlerindeki New World: Aeternum, 2021 yılında resmen piyasaya sürülmüş ve bir aralar Steam’in en büyük MMO’larından biri olmayı başarmıştı. Ancak oyun, çıkışından itibaren pek sevilmemiş ve çoğunlukla olumsuz yorumlar almıştı. Sürekli de aşağıya doğru gidiyordu.

Ekim ayında oyuna artık yeni içerikler eklenmeyeceği ve Amazon’un artık geliştirme sürecini bırakacağı açıklanmıştı. Aynı zamanda oyunun kapatılacağına dair de bilgiler gelmişti. Şimdi ise konu hakkında resmî açıklama yapıldı.

Oyun, 31 Ocak 2027’de kapanacak

Amazon Games tarafından paylaşılan bir blog gönderisiyle oyunun kapanacağı tarih açıklandı. Buna göre New World: Aeternum, 31 Ocak 2027 tarihinde oyunseverlere veda edecek. Normalde 2026’de kapanması bekleniyordu ancak şirket, önümüzdeki yılda karar kılmış. Bu da oyunu hâlâ oynamak isteyen hayranlar için biraz sevindirici bir haber.

Oyun 2027’de kapanacak olsa da şimdiden satıştan kaldırıldı. 15 Ocak, yani dün itibarıyla mağazalardan delist edildi. Yani şu anda New World: Aeternum’u Steam gibi platformlardan satın alamıyorsunuz. Oyuna sadece hâlihazırda sahip olanlar erişebiliyor.

