Gayrimenkul yalnızca kiracılarıyla mı para kazandırır? Birazdan hikâyesini anlatacağımız ve bomboş olmasına rağmen milyonlar kazanan eski Lehman Brothers binası bu konuya bakış açınızı değiştirebilir!

1847'de kurulan Lehman Brothers, 2008'deki finansal krizde iflas edene kadar dünyanın önde gelen yatırım bankalarından biriydi.

Finansal krizle ilgili haklarındaki tatsız iddialara şimdilik hiç girmeyelim ama yatırım işinden anladıkları belli olacak ki New York’un Times Meydanında boş duran bir binadan milyonlar kazanmayı başarmışlar!

“Boş bina nasıl milyonlar kazanır?” diyorsanız gelin anlatalım.

İçeriğimize konu olan binanın adı One Times Square. Amerika’yı ziyaret ettiyseniz, ya da filmlerde dikkat ettiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür.

New York’un kalbi olan Times Meydanı, sürekli akan insan ve araç trafiğine ek olarak parlak reklam panoları ile de tanınıyor.

İşte Times Meydanı’nın bugünkü ikonik hâline gelmesindeki adımlardan biri de One Times Square isimli binanın 1995 yılında Lehman Brothers tarafından satın alınması ile atılıyor.

Lehman Brothers ise yaklaşık 27.5 milyon dolar ödeyerek binayı icradan satın alıyor.

Ancak kurum, yatırımlarının değer kazanması için binayı kiraya vererek işletmenin çok zahmetli olduğuna karar veriyor ve alternatif çözümler arıyorlar.

Binayı kiraladıklarında hem zaman hem de para açısından çok maliyetli bir süreç yaşanacağını düşünen yönetim binanın boş kalmasına ve binayı devasa bir reklam panosuna dönüştürmeye karar veriyor!

Bu iş o kadar kârlı ki, reklam panolarını bile reklam veren marka kuruyor ve sonuç olarak, 25 katlı bir reklam panosu hâline getirilen bina yalnızca 2 yıl içinde %300'den fazla kâr elde etmelerini sağlıyor.

Öyle ki daha sonra Lehman Brothers binayı Jamestown Properties'e müthiş bir kârla 110 milyon dolara satıyor. O günden bu güne bina New York'un ikonik yapılarından biri olmayı sürdürüyor...

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