İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısı, uluslararası medyada da büyük yer buldu. Ancak The New York Times'ın bir paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Paylaşımda yer alan ifadeler, tepki çekmeye fazlasıyla müsait olsa da önceki ve sonraki paylaşımlar, tepki çeken paylaşımın bir art niyet taşımaktan ziyade ciddi bir 'gaf' olduğunu düşündürttü.

Türkiye dün, uzun zamandır unutmuş olduğu terör belası ile bir kez daha yüzleşti. İstanbul'daki uğrak lokasyonlar arasında bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında, ne yazık ki 6 vatandaşımızı kaybettik. Türkiye'nin ciğerini yakan olayda ne yazık ki onlarca da yaralımız var...

İstanbul Taksim'de gerçekleşen patlama, uluslararası medya da büyük ilgi gördü. Neticede patlamanın gerçekleştiği yer, ülkemizi ziyaret eden turistlerin en çok vakit harcadıkları yerlerden bir tanesiydi. 171 yıllık bir geçmişe sahip olan ABD'nin köklü gazetelerinden The New York Times ise patlamadan sonra yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti. Gelin hem o paylaşıma hem de konuyla ilgili yapılan diğer paylaşımlara yakından bakalım.

İşte New York Times tarafından yapılan o paylaşım:

"Her yıl dünyanın dört bir yanından gelip Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin birçoğu, pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor."

Aslına bakacak olursak New York Times, bu paylaşımda İstiklal Caddesi'nin ne kadar önemli bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ancak anlatılmak istenen şeyin ifade ediliş şekli pek de normal değil. Zira söz konusu paylaşım, adeta Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşünen turistlere geri adım atmayı teşvik ediyor.

İşte bu paylaşım, sosyal medyada çok büyük tepki çekmiş durumda. Gelin hep birlikte, konuyla ilgili yapılmış paylaşımlara bakalım:

New York Times'ın açıklamalarına gelen tepkiler:

11 Eylül 2001'de böyle bir manşet yazar yazabilir miydiniz? “Her yıl dünyanın dört bir yanından New York'u ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor”. Cevabınız hayır ise İstanbul halkından özür dileyin!

Bu ne biçim bir yazı! Bunu kaldırmalı ve özür dilemelisiniz. Bu saldırı sırasında ölenlerin hiçbiri "turist" değildi ve olsalar bile bu bağlamda belirleyici özellikleri olmayacaktı. Yazıklar olsun!

Ecrin 3 yaşındaydı. Turist değildi. O yalnızca bir insandı...

Birçok Türk de öldü ama boşver New York Times, onlar değerli turistlerinizden daha önemli değiller!

Peki The New York Times, söz konusu paylaşımı gerçekten art niyetle mi yaptı? Yoksa kullandığı ifadelerin gidebileceği yeri yeterince düşünmediği bir 'gaf' mı yaptı? Bunun için köklü gazetenin önceki ve sonraki paylaşımlarına bir göz atabiliriz.

"Son Dakika: Vali, pazar günü işlek bir caddede gerçekleşen patlamada en az dört kişinin hayatını kaybettiği ve 38 kişinin yaralandığını açıkladı."

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü İstanbul'un merkezinde gerçekleşen altı kişinin öldüğü, en az 53 kişinin yaralandığı patlamanın bir bombalı saldırı olduğunu açıkladı ve failinin cezalandırılacağını söyledi."

Yukarıdaki iki paylaşıma baktığımızda The New York Times'ın İstanbul Valisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını yorumsuz şekilde okurlarıyla paylaştığını görüyoruz. Bu durum, tepki çeken paylaşımın bir 'gaf' olabileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte The New York Times'ın tepkilere rağmen paylaşımı silmediğini ya da 'yanlış anlaşıldığına dair' herhangi bir ek açıklamada bulunmadığını belirtelim.

Biz de Webtekno ekibi olarak yaşanan terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz...