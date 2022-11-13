İstanbul Taksim’de bulunan ve yoğun kalabalıklara ev sahipliği yapan İstiklâl Caddesi’nde yaşanan bir patlama, tüm Türkiye’yi ürküttü. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama, sosyal medyada da gündem oldu.

Çok sayıda turisti de ağırlayan, İstanbul’un popüler noktalarından olan Taksim’deki Beyoğlu İstiklâl Caddesi, bugün patlama sesleri ile yankılandı. Caddenin Taksim tarafındaki girişinden birkaç dakika uzaklıkta, 190 numaralı binada gerçekleşen patlamanın ardından yaralıların olduğu bilgisi gelirken, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasına göre patlama sonucunda ölü ve yaralılar var. Yaşanan tatsız olay sosyal medyanın da gündemindeki bir numaralı konu haline geldi. İkinci bir patlama ihtimaline karşılık polis bölgeyi boşalttı ve güvenlik çemberine aldı. Şu an için patlamanın nedeni bilinmiyor.

DİKKAT: Patlamaya ilişkin paylaşımların bir kısmında daha önce yaşanmış olaylara ait eski görüntüler kullanılıyor.

RTÜK, patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi:

Ayrıca yaşanan patlamayla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki patlamaya yönelik sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 25 hesap sahibinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

Daha önce sosyal medyada patlama anına dair görüntüler yer alsa da, bu görüntülere yayın yasağı getirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklaması:

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni açıklama geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 4 vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini ve 38 vatandaşımızın yaralandığını belirtti. Yaralıların tedavi altına alındığı da belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Diğer siyasi ve bürokratların açıklamaları:

Taksim'deki patlamanın Twitter'a yansımaları şöyle oldu