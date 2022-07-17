Hologram isimli bir girişim, Linkin Park grubunun üyesi Mike Shinoda dahil birçok büyük isimden yatırım aldı. Şu an için bir Google Chrome uzantısı olarak hizmet veren sistem, kullanıcıların gerçek zamanlı hareket edebilen avatarlar oluşturmasına olanak tanıyor.

Geleceğin teknolojilerinden olarak nitelendirilen kripto para birimleri ve NFT’ler hakkında her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Birçok teknoloji şirketi ve ünlü isim, bu konulara yönelik hamle yaptığını açıklıyor. NFT avatarlar da bu tarz yatırım alan varlıklardan birisi.

Şimdi de dünyaca ünlü rock grubu Linkin Park’ın bir üyesinden NFT’lere yönelik bir hamle geldi. Grubun kurucularından olan Mike Shinoda, kullanıcılarının NFT oluşturmasına olanak tanıyan Hologram’a yatırım yaptı.

Görüntülü görüşmeler NFT olarak gerçekleştirilebilecek

Şimdilik bir Google Chrome eklentisi olarak ulaşılabilen Hologram, kullanıcılarının kendi NFT’lerini oluşturmalarına izin veriyor. Daha da açacak olursak bu sistem, sizin görüntünüzü gerçek zamanlı olarak NFT’ye dönüştürebiliyor ve hatta sesinizi değiştirebiliyor. Şirket, makine öğrenimi yoluyla gerçekleştiği belirtilen bu işlemin, kullanıcı verisi toplamadığının da altını çiziyor.

Hologram’ın Twitter üzerinden yayınladığı bir klip de bir Google Meet toplantısı sırasında NFT’nizin oluşturulabileceğini gösteriyor. Video incelendiğinde, sistemin hareketlerinizi izlediği ve size göre hareket edebilen animasyonlu avatarları oluşturduğu görülüyor.

Bahsettiğimiz gibi Linkin Park üyesi Mike Shinoda, şirketin yatırımcıları arasında yer alıyor. Shinoda’nın, Hologram’ın NFT müzik projesi Ziggurats’ta da çalışacağı belirtiliyor. Hologram’a Shinoda dışında birçok farklı ismin yatırım yaptığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Web3 projelerine ilgi duyan iki girişimci tarafından kurulan ve 6,5 milyon dolar yatırım toplayan Hologram, genel olarak sınırlı işleve sahip NFT’leri değiştirmek ve bu tarz avatarları hayata geçirmek istiyor. Yakında mobil uygulamanın da geleceğini söyleyen şirket, teknolojisinin kısa ve uzun videolar oluşturmada kullanılabileceğini de vurguluyor.