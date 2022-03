Nicolas Cage, süper kahraman filmlerini eleştiren ünlü yönetmen Francis Ford Coppola ile aynı fikirde olmadığını söyledi. Cage, eleştirilere rağmen süper kahraman filmlerini desteklediğini ifade etti.

Daha önce Martin Scorsese ve Francis Ford Coppola gibi sinemaya adını altın harflerle yazdırmış yönetmenler, sinemanın süper kahraman filmleri tarafından domine edilmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuş; Coppola, Scorsese’nin çizgi roman uyarlamalarının film endüstrisine zarar verdiğine yönelik açıklamalarına destek verdiğini belirtmişti. Daha sonra yaptığı bir açıklamayla ise Coppola özellikle Marvel filmlerini hedef almadığını; film endüstrisinin artık genel olarak sanattan çok ticarete değer verdiğini ifade etmişti.

Coppola’nın en az kendisi kadar ünlü oyuncu yeğeni Nicolas Cage de süper kahraman filmleri tartışmasına dahil oldu. Cage, bir röportaj esnasında amcası ile aynı fikirde olmadığını belirterek süper kahraman filmlerine destek verdi.

"Bu algı veya görüş konusunda onlarla aynı fikirde değilim”

GQ'ya konuşan Cage, süper kahraman filmlerini ünlü yönetmenlerden gelen eleştirilere karşı savundu. Röportaj esnasında Scorsese ve Coppola’nın Marvel ve diğer çizgi roman uyarlamalarına karşı duruşunun sorulması karşısında "Evet, bunu neden yapıyorlar?" diye soran Cage, "Çatışmayı anlamıyorum. Bu algı veya görüş konusunda onlarla aynı fikirde değilim.” şeklinde kaydetti.

"Yaptığım 'Pig' veya 'Joe' gibi filmlerin Marvel filmleriyle hiçbir şekilde çelişmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Cage ayrıca, "Marvel, tüm aileyi eğlendirmek konusunda gerçekten mükemmel bir iş çıkardı. Üzerinde çok düşündüler. Demek istediğim, ilk iki 'Ghost Rider' filmini yaptığım zamandan kesinlikle büyük bir ilerleme oldu. Kevin Feige veya o makinenin arkasında kim varsa, hikayeleri bir araya getirmenin ve tüm karakterleri birbirine bağlamanın ustaca bir yolunu bulmuş.” diye de sözlerine ekledi.

"Anne babalara ve çocuklara çekici gelen ve insanlara dört gözle bekleyecek bir şeyler veren sağlıklı eğlencenin nesi yanlış olabilir?" diye soran Cage, "Sadece, sorunun ne olduğunu anlamıyorum" diye de belirtti.

Yakında çıkacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'da Ghost Rider filmindeki rolüyle tekrardan dönebileceğine dair dedikodular içinse Cage, "Sanmıyorum. Beni kast ettiklerini sanmıyorum. Yani, yapardım. Eğlenceli olurdu. Cumberbatch ile çalışmayı çok isterdim ama bunun olacağını sanmıyorum." diyerek söylentileri yalanladı.