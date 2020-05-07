Nijerya'da Bir İdam Cezası Kararı Zoom Üzerinden Verildi

Nijerya'da yargılanan bir kişi, Zoom uygulaması ile yapılan duruşmada idam cezasına çarptırıldı. Verilen karar, insan hakları savunucularının tepkisini çekti. İdama her koşulda karşı olduklarını belirten İnsan Hakları İzleme Komitesi, verilen kararı, "Acımasız ve insanlık dışı" diye nitelendirdi.

Patronunun annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Olalekan Hameed isimli bir kişi, dün Covid-19'la mücadelede alınan önlemler nedeniyle Zoom uygulaması kullanılarak hakim karşısına çıktı. Hameed cezaevindeyken, hakim Mojisolo Dada, Lagos kentindeki mahkeme salonundaydı. Avukatların da evden internet bağlantısı ile katıldığı duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşma sonunda Dada, Hameed'in asılarak idam edilmesine karar verdi.

2018 yılında öldürülen 76 yaşındaki Jolasun Okunsanya'yı öldürdüğü yönündeki suçlamaları reddeden Hameed'in temyize gidip gitmeyeceği belirtilmedi.

Hukuki süreçlerin sürmesi için sanal mahkeme kurulmasının adaleti sağlama konusudaki kararlılığa işaret ettiğini belirten İnsan Hakları İzleme Komitesi, ancak idam kararı alınmasının yanlış ve kabul edilemez olduğu vurguladı. Komitenin açıklamasında, “Dönüşü olmayan, insanlık dışı, eskimiş olan bu cezanın kaldırılması gerek” ifadelerine yer verildi.

Ülkede, infaz kararı için eyalet valilerinin onayı gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü’nün verilerine göre idam cezasına çarptırılan 2 bini aşkın kişi var ancak 2016’da üç kişi idam edildi.