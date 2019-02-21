Nike’ın Adapt BB akıllı ayakkabısı, yeni gelen güncellemenin ardından Android kullanıcılarına sorun çıkarmaya başladı.

Dünyanın en önde gelen spor giyim markalarından olan Nike, Adapt BB adlı bir akıllı basketbol ayakkabısı serisi üzerinde çalışıyordu. Pazar günü piyasaya çıkan ayakkabı, son güncellemeden sonra Android kullanıcılarının canını sıkmaya başladı.

Adapt BB akıllı ayakkabı, cep telefonu uygulamasıyla eşleşerek ayakkabının özelleştirilebilmesini sağlıyor. Ayakkabının bağcıkları da kendilerini otomatik olarak ayağın en rahat olacağı şekilde ayarlıyor.

Android için gelen güncellemenin ardından ayakkabılar sorun çıkarmaya başladı. İnternette yapılan yorumlara göre uygulama, ayakkabılardan yalnızca biriyle eşleşiyor ve diğer tekini bağlamaya çalıştığınızda “Bu ayakkabı zaten eşleşti” mesajını veriyor. Ardından da ayakkabının sağ teki tepki vermeyi tamamen bırakıyor.

Kullanıcılar genel olarak Android ile bu sorunu yaşarken iOS kullanıcıları sorunsuz olarak ayakkabıyı kullanmaya devam ettiklerini belirtiyor. Bir kullanıcı ise iOS cihaz kullanmasına rağmen aynı sorunu yaşamış.

Nike henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Gelen yorumlara göre telefona hard reset atmak ayakkabının yaşadığı sıkıntıyı çözmeyi sağlıyor.

Adapt BB, Nike’ın kendi kendini bağlayabilen ayakkabılarının daha ucuz ve basketbol odaklı bir versiyonu olarak tasarlanıp piyasaya sürüldü.