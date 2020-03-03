Nike, NASA’dan İlham Alarak Yeni Bir Ayakkabı Üretti

NASA, görevlerini devam ettirirken “Yerinde Kaynak Kullanımı” ismi verilen bir strateji ile uzaydaki malzemeleri yeni bir şeyler üretmek için kullanmak istiyor. Nike da, NASA’nın yerinde kaynak kullanımından yola çıkarak fabrikalarındaki atık malzemeleri geri dönüştürerek yeni bir ayakkabı üretti.

NASA’nın Mars’a yapacağı görevi gerçekleştirdiğini ve Mars’ta kullanılabilir yapı malzemeleri keşfettiğini varsayalım. Astronotlar, Dünya’dan malzemeler götürmek yerine daha az masrafla Mars’ta bulunan bu malzemelerle, ihtiyaçları olan farklı malzemeleri üretebilirler. NASA, buna Yerine Kaynak Kullanımı (ISRU) diyor.

NASA, bu stratejinin uygulanmasının, Dünya’dan uzaya taşınan malzeme miktarını en aza indireceğini düşünüyor. Dünya’dan malzeme taşınmasının azaltılması, uzay görevlerinin çok daha düşük bütçelerle gerçekleştirilmesini sağlayabilir.

Nike da NASA’nın bu stratejisinden yola çıkarak, şimdiye kadar üretilmiş en düşük karbon izine sahip ayakkabı olduğu söylediği Space Hippie’yi üretti. Nike’ın yeni ayakkabısı Space Hippie, Nike’ın fabrikalarındaki artık malzemelerden yapıldı. Nike’ın baş tasarım sorumlusu John Hoke, “En az malzeme, en az enerji ve en az karbondan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı bulduk” dedi.

Nike’dan yapılan açıklamada, geliştirilen Space Hippie ile geri dönüşüm malzemeleri kullanarak ilk defa ayakkabı ürettikleri belirtildi. Nike, bu yeni iş stratejisi ile üretimden kaynaklanan tüm atık ve kirliliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Geri dönüştürülen malzemelerden yapılan Space Hippie’nin dört farklı modeli bulunuyor: Space Hippie 01, 02, 03 ve 40. Ayakkabılarda Nike’ın ikonik logosu da dahil olmak üzere turuncu ve gri renkler kullanıldı.

Ayakkabının üst kısmı tekstil artıkları, tişörtler ve plastik su şişeleri de dahil olmak üzere yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan “uzay atık ipliği” ile yapıldı. Bu iplikle yapılan ayakkabının üst kısmı yüzde 90 oranında geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldı. Ayakkabının alt kısmının ise yüzde 15’i geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldı.

Nike’ın geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiği Space Hippie, sınırlı sayıda üretilecek. Ancak bu sınırlı sayıda ayakkabıya ulaşacak insanlar, geri dönüşümün teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamış olacaklar. Nike, sınırlı sayıda üretilen Space Hippie’i bu yaz satışa sunacak.