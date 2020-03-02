NASA'nın Yeni Uzay Teleskobu Adayı: LUVOIR

Uzay ajansı denince akla ilk gelen oluşumlardan bir tanesi olan NASA, gelecekteki yeni uzay teleskobunu seçmeye çalışıyor. Uzay ajansının değerlendirdiği adaylardan bir tanesi de ötegezegen araştırmalarında oldukça büyük rol oynayabilecek olan LUVOIR.

NASA, şu an kritik bir karar verme aşamasında. Uzay ajansı, 2040’lı yıllarda araştırmacıların uzay araştırmalarını şekillendirecek yeni uzay teleskobuna karar vermek için araştırmalarına devam ediyor.

Bu kararın verilmesine henüz yıllar olsa da NASA, potansiyel dört proje için detaylı analizler yapıyor. Ajans, bu sayede her projenin avantajlarını ve dezavantajlarını daha detaylı bir şekilde görebilecek. NASA’nın bu konuda değerlendirdiği projelerden bir tanesi de Large UV/Optical/IR Surveyor (LUVOIR) isimli uzay teleskobu. Bu teleskop hayata geçirilirse teleskobun en önemli görevi Dünya benzeri ötegezegenleri keşfetmek olacak.

LUVOIR:

NASA Goddard Uzay Uçuşları Merkezi'nden Aki Roberge, LUVOIR ile ilgili olarak Space.com’a yaptığı açıklamada “Bu girişimin başarılı olması, karşılaştırmalı astrobiyolojide yepyeni bir alanın doğması anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

LUVOIR isimli teleskop hayata geçerse karşılaştırmalı astrobiyolojiye asıl katkısı Dünya benzeri gezegenler için detaylı bir görünüm hazırlayacak olması olacak. Roberge, bu konuda şu ifadeleri kullanıyor: “Ötegezegenler, bize göre küçük, siyah gölgelerdir; soluk mavi nokta değil.” Yani LUVOIR isimli teleskobun Kepler Uzay Teleskopu ile oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz.

LUVOIR; küçük, kayalık gezegenlere yaklaşarak Dünya benzeri gezegenlerin ne kadarının Dünya’ya gerçekten benzediğini bilim insanlarına aktaracak. Dünya benzeri gezegenlerin çeşitliliğinin nasıl olacağına dair fikirleri olmadığını söyleyen Roberge, “Güneş sistemimizde Venüs, Dünya ve Mars var ancak birincisi, birbirlerinden çok farklılar; ikincisi, oralarda bir yerlerde farklı seçenekler olduğuna da eminim” ifadelerini kullandı.

LUVOIR, üzerinde çalıştığı gezegenler için sadece fotoğraflar elde etmekle de kalmayacak, ayrıca gezegenlerden gelen çeşitli dalga boylarındaki ışık miktarını da detaylı olarak hesaplayabilecek. Araştırmacılar, bu sayede o gezegenin bileşenlerini daha iyi tespit edebilecek ve yüzeyinde neler olduğunu daha iyi anlayabilecek.

Yaşama elverişli gezegenler ve ötesi:

Roberge, bu araştırmalarla yaşam bulunması hâlinde araştırmacıların, ‘yaşamın kanununu anlamak’ gibi daha büyük bir bulmacayı çözmeye başlayabileceklerini söyledi. Roberge, “Bu konuda bir fikrimiz var; doğal seçilim tarafından yönlendirilen evrim. Muhtemelen daha fazlası var ancak daha fazla birbirinden bağımsız evrim örnekleri bulamazsak bunu çözmemiz mümkün değil” dedi.

LUVOIR isimli teleskobun asıl görevi, farklı yerlerde aynı anda var olan yaşamı anlamak için gezegenleri keşfetmek ve incelemek. Roberge’e göre yaşama elverişli olduğu keşfedilen her gezegenin 10 katı kadar ilginç gezegen bulunacak.

Elbette ötegezegenler üzerinde çalışmak NASA için yeterli olmayabilir. LUVOIR isimli teleskobu geliştiren ekibin ayrıca teleskobu astrofiziğin farklı alt dallarıyla da uyumlu hâle getirmesi gerekiyor.

Tabii NASA’nın LUVOIR isimli teleskobu, yeni uzay teleskobu olarak seçmesiyle birlikte her şey noktalanmış olmuyor. Kendisinin önceli olan Wide Field Infrared Survey Telescope, bütçe talebi sebebiyle ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilmişti. James Webb Teleskobu da benzer sebeplerle uzun süre ertelenmişti. Teleskobun fırlatma tarihinin en iyi ihtimalle Mart 2021 olduğu tahmin ediliyor.