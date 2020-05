Netflix’te geçtiğimiz ay gösterime giren Michael Jordan’lı Chicago Bulls’ın 1997-98 sezonunu konu alan belgeseli The Last Dance büyük bir ilgi ile karşılandı. Belgesel, aynı zamanda Michael Jordan temalı ürünlere ilgilinin yeniden artmasına neden oldu. Ancak Nike, gösterilen ilgiden neredeyse hiç faydalanamadı.

Netflix’in Chicago Bulls’un Michael Jordan’lı efsane kadrosunun son sezonu olan 1997-98 sezonunu konu alan belgeseli The Last Dance, 19 Nisan’da gösterime girdi. 10 bölümden oluşan belgesel pek çok ülkede büyük bir ilgi ile karşılandı.

Basketbol efsanesi Michael Jordan'ı NBA’de oynarken izleyebilen şanslı neslin yanı sıra Jordan’ı daha izlememiş, efsaneyle belgesel sayesinde tanışan milyonlarca insan de belgesele büyük bir ilgi gösterdi. Dizinin açıklanan izlenme sayılarına göre dizinin ilk bölümünü 6.3 milyon kişi izlerken 10 bölümü izleyen izleyici sayısının ortalaması ise 5.6 milyon oldu.

The Last Dance, önemli bir izleyici sayısına ulaşmakla beraber bazı ürünlerinin yeniden gündeme gelmesine de neden oldu. Dizinin yayınlanmasının ardından ilk olarak Michael Jordan için üretilmeye başlanan ancak sonradan halka açık olarak satışa sunulan Air Jordan’ların satış rakamlarında büyük artışlar gözlendi.

Air Jordan modellerinin fiyatları rekor seviyede artıyor

Nike, dizi ile beraber herhangi yeni bir Air Jordan modelini piyasaya sürmezken, nadir bulunan spor ayakkabıların satıldığı StockX sitesinde farklı Air Jordan modellerine ilgi arttı ve aynı şekilde ayakkabıların fiyatları da katlandı. Nike’ın Air Jordan 1 ayakkabılarının belgesel yayınlanmadan önce satış fiyatı 900 dolarken, dizinin yayınlanmasının ardından ayakkabının fiyatı 1.400 doların üzerine çıktı.

En büyük fiyat artışı, 1985 yılında üretilen ilk Air Jordan ayakkabılar olan Chicago Nike Air Jordan 1’lerde görüldü. StockX’de son olarak 2017 yılında satılan bu ayakkabılar, o dönemde 3.000 dolara satılmıştı. The Last Dance’ın yayınlanması ile beraber 1985 Air Jordan 1’ler yeniden StockX’te görüldü ama bu sefer fiyatları 7.123 dolara kadar çıktı.

Nadir bulunan Air Jordan modellerinin de satıldığı StockX’in kullanıcı trafiği incelendiğinde, The Last Dance’ın ayakkabı satışlarına etkisi net bir şekilde görülebiliyor. The Last Dance’ın gösterime girdiği 19 Nisan tarihinde StockX’in trafiği sıradan bir pazar gününe göre yüzde 76’dan fazlaydı. Trafikte görülen artışın yanı sıra sitede yer alan Air Jordan modellerinin satış sayısında da yüksek rakamlara ulaşıldı. The Last Dance’ın yayınlanması ile beraber Air Jordan modellerinin satışı bir önceki aya göre yüzde 38 oranında arttı.

Air Jordan'ların yanında Chicago Bulls ürünleri ve Scottie Pippen’ın ayakkabıların satışı da arttı. Açıklanan rakamlara göre Scottie Pippen için üretilen ayakkabıların satışı yüzde 50 oranında artarken, Chicago Bulls ürünlerinin satışı da yüzde 35 oranında arttı.

Nike, The Last Dance’dan yararlanamadı

The Last Dance, Michael Jordan temalı ürünlere ilgiyi bariz bir şekilde artırırken, efsane basketbolcunun lisans haklarına sahip olan Nike'ın bu ilgiden faydalanmak için bir hamle yapmadığı görüldü. Belgesel yayınlandığı sırada Nike'ın sunmuş olduğu tek Air Jordan modeli “Fire Red” Air Jordan 5 oldu.

Michael Jordan pek çok kişiye göre tarihin en iyi basketbolcusu ve Nike, Jordan temalı ürünlerin lisanslı üreticisi. Buna karşın şirketin Jordan ürünlerine talebin en yoğun yaşandığı dönemde hiçbir adım atmamış olması sektörel anlamda hem dikkat çekici hem de düşündürücü. Nike, neden yeni bir Jordan temalı ürün satışa sunmadığını açıklamadı ancak buna en büyük gerekçe, koronavirüs nedeniyle yaşanan tedarik sorunu gösteriliyor.