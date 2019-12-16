Nikola Tesla, Mısır Piramitlerine Neden Takıntılıydı?

Ünlü bilim insanı Nikola Tesla’nın pek çok olağandışı takıntısı vardı. Tesla’nın olağandışı takıntılarından biri de Mısır piramitlerinin dev enerji vericiler oldukları yönündeydi. Tesla, piramitleri inceledikten sonra, onlardan ilham alarak Tesla Kulesi’ni inşa etti.

Nikola Tesla, olması gerektiği kadar takdir görmeden öldü. Ancak Tesla’nın şöhreti ve etrafındaki efsane şimdi muazzam bir şekilde büyümeye devam ediyor. Tesla, alternatif akımı bulan, günümüzde kullanılan akıllı telefonlar ve Wi-Fi gibi teknolojilerin arkasındaki temel fikirleri ortaya atan bilim insanıdır.

Tesla’nın uyguladığı ve patentlerini aldığı fikirlerinin yanında bir de olağandışı şeylere olan merakı ve o alanda gerçekleştirdiği çalışmaları vardı. Tesla’nın ilgilendiği olağandışı şeyler listesinin başında ise Mısır Piramitleri yer alıyordu.

Nikola Tesla, Mısır piramitlerinin göründüklerinden daha yüksek amaçlara hizmet ettiklerini düşünüyordu. Bu yüzden yaşamı boyunca piramitler üzerindeki çalışması sona ermedi. Tesla, piramitlerin büyük bir miktarda enerjiyi gönderip göndermediğini merak ediyordu. Tesla’nın kablosuz enerji iletimi hakkındaki düşünceleri Mısır piramitleri hakkındaki olağandışı düşüncelerini destekliyordu.

Tesla'ya göre Mısır Piramitleri, devasa kablosuz enerji aktarıcılarıydı

1905 yılında Tesla, enerji toplamak için iyonosfere dokunacak bir dizi jeneratörün tasarımını özetleyen “Elektrik enerjisini doğal ortamdan geçirme sanatı” başlıklı bir patent için başvuruda bulundu. Tesla, Dünya’yı iki kutbu ile birlikte, sınırsız enerji üretebilen dev bir elektrik jeneratör olarak görüyordu.

Tesla, piramitlerin şekillerinin değil konumlarının asıl güçlerini belirlediğini düşünüyordu. Bu nedenle Tesla, Colorado Springs kasabasında Tesla Deney İstasyonu’nu ve ABD’nin doğu kıyısında Wardenclyffe Kulesi’ni (diğer adıyla Tesla Kulesi) kurdu. Bu iki yapının da inşa edildiği yerler, Dünya’nın eliptik yörüngesi ve ekvator arasındaki ilişkiyle ilgili olarak Giza Piramiti'nin inşa edildiği yasalara göre seçildi.

Tesla'ya göre 3, 6 ve 9 rakamları, evrenin anahtarıydı

Tesla, evrenin tamamen sayısal bir kurgu içerdiğini düşünen numerolojiyle de ilgiliydi. Ünlü mucit, “3, 6, 9” sayılarının evrenin anahtarı olduğunu düşünüyordu. Tesla bu nedenle bir binaya girmeden önce muhakkak binanın etrafındaki 3 kez gezinirdi, kalacağı otellerin oda numaralarının 3 ile bölünebilmesine dikkat ederdi. Tesla’nın numerolojiye ilgisi de Mısır piramitlerinin yapısından geliyordu.

Tesla’nın kablosuz elektrik üretimi için kurduğu Wardenclyffe Kulesi üzerindeki çalışmaları sonuca vardırılamadı. Kule, bir süre sonra yıktırıldı. Ancak Tesla’nın kablosuz enerji iletimi çalışmaları ve alternatif akım buluşu, günümüzü boylu boyunca etkilemeye devam ediyor.