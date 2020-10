Nikon Z6 II ve Z7 II Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nikon, yeni tam kare kameraları Z6II ve Z7 II'yi tanıttı. 4K 60fps video kaydı desteği ile gelen cihazlar, özellikleriyle cezbetse de fiyat konusunda aynısını söylemek epey zor.

Canon’un yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 Mark II’yi tanıtmasının hemen ardından bir başka Japonya merkezli bir kamera ve optik ekipmanları üreticisi olan Nikon da yeni tam kare aynasız kameraları Z6 II ve Z7 II’yi duyurdu.

Her ikisi de birinci neslin geliştirilmiş versiyonu olarak karşımıza çıkan Nikon Z6 II ve Z7 II; çift kart yuvası, 4K 60fps video kaydı desteği, gelişmiş otomatik odaklama gibi özellikle video içerik üreticilerinin ilgisini çekecek bir dizi özellik sunuyor.

Nikon Z6 II tasarımı

Yeniliklere geçmeden önce Nikon Z6 II ve Z7 II’nin birinci nesle göre koruduğu özelliklere bakacak olursak; her iki modelin de selefleriyle neredeyse aynı gövdeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca her iki model de yine 24,5 MP ve 45,7 MP BSI CMOS görüntü sensörü kullanıyor.

Ancak gövdenin içinde bir şeyler değişmiş durumda. Her iki model de Dual EXPEED 6 görüntü işlemcisi ile güçlendirilmiş durumda. Bu işlemci ile artık her iki model de hem göz hem de hayvan algılama özelliğine sahip. Ayrıca otomatik odaklama, düşük ışıkta artık daha iyi performans sunuyor.

Nikon Z7 II tasarımı

Depolamanın bir sorun olmaktan çıkması için her iki kamerada da bir adet XQD/CFexpress kart, bir adet de UHS-II SD kart yuvası bulunuyor. İşlemci, her türlü riske karşı kritik içerikleri her iki karta da kaydedebilir.

Nikon Z6 II ve Nikon Z7 II fiyatları

Hem Nikon Z6 II hem de Nikon Z7 II’nin 2020 yılı sona ermeden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Nikon Z6 II, sadece gövdesi için 2.000 dolar (15.900 TL + vergiler), NIKKOR Z 24-70mm f/4 S lens ile birlikte 2.600 dolar (20.670 TL + vergiler); Nikon Z7 II ise sadece gövdesi için 3.000 dolar (23.850 + vergiler), NIKKOR Z 24-70mm f/4 S lens ile birlikte 3.600 dolar (28.620 + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.