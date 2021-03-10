Nikon, gerçekleştirdiği bir basın toplantısında amiral gemisi fotoğraf makinesini duyurdu. 8K video çekim desteğine sahip olan Z9 isimli bu fotoğraf makinesinin teknik özellikleri açıklanmazken, ürünün çıkış tarihine dair de resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz günlerde öncü olduğu fotoğraf makinesi sektöründen çekileceği iddia edilen Nikon, bu iddiaları yalanlayan nitelikte bir hamle yaptı. Düzenlediği bir basın toplantısında 2021 model amiral gemisi fotoğraf makinesi Z9'dan bahseden şirket, bu ürünün benzeri görülmemiş seviyede fotoğrafçılık deneyimi sunacağını açıkladı. Nikon'un tam kare fotoğraf makinesi, CMOS teknolojili sensör, yepyeni bir işlemci ve 8K video çekim yeteneğiyle geliyor.

Nikon yetkilileri, amiral gemisi fotoğraf makinelerinin teknik özellikleriyle ilgili detaylı bir açıklama yapmadılar. Bu fotoğraf makinesinin Nikon tarihindeki en iyi fotoğraf ve video çekim yeteneklerine sahip olacağını söyleyen yetkililer, Z9 için fotoğrafçılık sektöründeki çığır açan teknolojileri bir araya getirdiklerini açıkladılar. Şirket ayrıca, 8K video çekim desteğine eklediği video çekim modlarıyla da bugüne kadarki en iyi deneyimi sunacağının sözünü veriyor.

Nikon Z9'un tasarımı şu şekilde

Nikon yetkilileri, Z9 ile ilgili detaylı bilgi vermemiş olsalar da şirketin yaptığı çalışmaları sızdırmayı başaran Nikon Rumors isimli internet sitesi, bu fotoğraf makinesiyle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgiler arasında fotoğraf makinesinin 45 ila 60 MP aralığında çözünürlük sunacağı, 16-bit RAW çekim modunun bulunacağı ve 20 fps elektronik vizöre sahip olacağı gibi teknik özellikler yer alıyor. Ayrıca kullanıcılara yeni bir arayüz sunulacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Nikon, amiral gemisi fotoğraf makinesi Z9'un çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Nikon Rumors'a göre şirket, bu fotoğraf makinesini 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda test edip, sonbaharda da piyasaya sürecekmiş. Fiyat ve diğer teknik detaylar, Nikon'un düzenleyeceği küresel lansmanda netleşecek.