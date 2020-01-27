Oyun Yayın Platformu Nimo TV, Türkiye’ye Giriş Yapıyor

Çin merkezli çevrimiçi oyun yayın platformu olan Nimo TV, Gaming İstanbul etkinlikleri ile birlikte Türkiye'ye resmen giriş yapmış olacak. Nimo TV, bu hamlesi ile Twitch ve yeni yeni topluluğunu oluşturan Facebook'a rakip olacak.

Çin’in dünyaca ünlü oyun yayın platformu Nimo TV, sponsor olduğu Gaming İstanbul etkinliği ile Türkiye’de yer almaya hazırlanıyor. Gaming İstanbul’da Influencer Lounge, ana sahne ve giriş bilekliği sponsorluklarını üstlenen Nimo TV, etkinlikle beraber Türkiye'ye resmi olarak giriş yapmış olacak.

Nimo TV’nin CEO’su Fee Liu da, Nimo TV’nin Türkiye pazarına girişi ile ilgili bir açıklama yaptı. Liu, Türkiye'nin 30 milyondan fazla oyuncunun olduğu önemli bir pazar olduğunu söyledi. CEO, Türkiye’de bulunan oyun sektöründen firmalarla birlikte çalışarak oyun ve espor sektörüne katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Nimo TV’nin CEO’su Lol Partnerlik, Dark Passage, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Galakticos, İstanbul Wild Cats, 5 Ronin, Royal Youths ve Aurora ile iş birliği anlaşmalarını da önümüzdeki günlerde düzenlenecek Gaming İstanbul ile resmi olarak duyuracaklarını söyledi.

Nimo TV’nin sponsoru olduğu Gaming İstanbul’un ana sahnesinde, 8 takım PUBG Mobile, 8 takım ise Mobile Legends Bang Bang turnuvalarında mücadele edecek. PUBG Mobile ve Mobile Legends Bang Bang turnuvaları Nimo TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Nimo TV’nin sponsorluğunda gerçekleşecek Gaming İstanbul’daki canlı yayınlarda iPad ve PS4 gibi hediyeler dağıtılacak. Gaming İstanbul’a katılacak insanlar Mount & Blade II Death Match ve Conan Exiles karşılaşmalarını da takip edebilecekler. Katılımcılar, oyun etkinlikleri sırasında farklı başka hediyelerin de sahibi olabilecekler.