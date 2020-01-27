Xiaomi, Poco X2'nin Tanıtım Tarihini Açıkladı

Xiaomi'nin kısa bir süre önce bağımsızlaştırdığı Poco, 4 Şubat'ta yeni telefonunu duyuracak. Poco, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla Poco X2 için bir internet sitesi oluşturduğunu duyurdu. Söz konusu internet sitesi, X2'nin bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markalarından bir tanesi olan Poco, kısa bir süre önce bağımsız oldu. Xiaomi, Poco'nun yeni bir oluşuma girdiğini ve şirketin başta Hindistan olmak üzere çeşitli pazarlarda yer alacağını açıkladı. Aslına bakacak olursak Xiaomi, Poco markası ile sadece bir akıllı telefon modeli tanıtmış, Poco F1 olarak isimlendirilen bu telefonun ardından herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Ancak Xiaomi'ye göre Pocophone F1, Poco'nun popülaritesini ispatlamaya yetti de arttı.

Bağımsız bir ticari marka olarak yaşamını sürdürecek olan Poco, kısa bir süre sonra yeni bir telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacak. "X2" olarak isimlendirilecek olan ve bir süredir de konuşulan bu telefonla ilgili şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Poco Hindistan'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalar, yaklaşmakta olan telefonun 4 Şubat'ta tanıtılacağını ortaya koyuyor.

Poco, yaklaşmakta olan akıllı telefonuyla ilgili tweet atmakla yetinmedi. Şirket, Poco X2'nin tanıtımı için bir de internet sitesi oluşturdu ve bu internet sitesinde yaklaşmakta olan telefonun bazı özelliklerini ortaya koyuyor. Dilerseniz şimdi, Poco'nun 4 Şubat'ta Yeni Delhi'de tanıtacağı yeni telefonla ilgili ortaya çıkan bazı özelliklere yakından bakalım.

Poco'nun oluşturduğu internet sitesinde yer alan bilgilere göre X2, yüksek ekran tazeleme oranıyla gelecek. Ancak şirket, bu oranla ilgili herhangi bir detay vermiyor. Ayrıca şirket, yeni telefonunda Qualcomm'un bir işlemcisini kullanacağını da açıkça belirtiyor. İnternet sitesinde yer alan en dikkat çekici özellik ise bu işlemcinin, özel bir sıvı soğutma sistemi ile desteklenecek olması.

Poco X2 ile ilgili bugüne dek ortaya atılan iddialar, yaklaşmakta olan telefonun Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden güç alacağını ortaya koyuyordu. Ayrıca yine söylentiler arasında yer alan bilgilere göre söz konusu telefonda 256 GB depolama alanı ve 8 GB de RAM bulunacak. İşte tüm bu söylentilerin gerçeği ne denli yansıttığı, 4 Şubat'ta Yeni Delhi'de düzenlenecek olan etkinlikle gün yüzüne çıkmış olacak.