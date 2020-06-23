Microsoft, Bir Türlü Popüler Olamayan Mixer'i Kapatıyor

Microsoft, popüler hale getirmek için yayıncılara milyonlarca dolar ödeme yaptığı canlı yayın platformu Mixer'i kapatma kararı aldı. Alınan karara göre Mixer, yaklaşık 1 ay sonra kullanım dışı olacak. Pek çok Mixer kullanıcısının canını sıkan bu gelişme, Ninja ve Shroud gibi Microsoft ile sözleşme yapmış yayıncıların da boşa çıkmasına neden olacak.

Amazon'un sahip olduğu Twitch, halihazırda dünyanın en popüler oyun odaklı yayın platformlarından bir tanesi. Twitch, profesyonel oyunculardan çeşitli espor organizasyonlarına kadar oyun denince akla gelen neredeyse her etkinliğin yayınının gerçekleştirildiği bir mecra.

Ayrıca ABD merkezli teknoloji devi Microsoft da "Mixer" olarak isimlendirdiği bir canlı yayın platformuna sahip ve şirket, Twitch'in popülaritesini kırabilmek ve platformunu daha popüler hale getirebilmek için dünyanın en çok izlenen oyuncularından Ninja ile devasa bütçeli bir anlaşma dahi yaptı. Ancak Microsoft, elini korkak alıştırmasa da Mixer ile istediği noktaya bir türlü ulaşamadı.

Mixer kapandıktan sonra yayıncılara ne olacak?

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Mixer, 22 Temmuz itibarıyla resmen kapanıyor. Dolayısı ile Ninja ve Shroud başta olmak üzere Mixer'de yayın yapan popüler yayıncılar, herhangi bir 'transfer ücreti' gerekmeksizin serbest kalmış olacak. Microsoft'un yaptığı açıklamalar, Mixer'i aktif olarak kullanan Xbox kullanıcılarının Facebook Gaming'e geçiş yapabileceklerini belirtiyor.

Dürüst olmak gerekirse Microsoft, Mixer için gerçekten çaba ve para harcadı. Hatta bu konuda şirket, Ninja ve Shroud ile yapılan iş birlikleri için on milyonlarca dolar harcadı. Bununla birlikte platform, bir türlü istediği organik kitleyi oluşturamadı ve artık kapanma noktasına gelmiş durumda. Üstelik Xbox yayıncılarının Facebook Gaming'e geçiş yapabilecek olmaları da işin başka bir boyutu.

Ninja'nın kafası karışık; Gothalion, Facebook Gaming'le devam edecek

Mixer'in kapatılacağının açıklanmasından sonra, Microsoft'un platformdaki iş ortakları olan profesyonel oyuncu ve yayıncılardan bazı açıklamalar geldi. Geçtiğimiz yıl Twitch'i bırakarak, çok da ciddi bir 'transfer ücretiyle' Mixer'e geçiş yapan Ninja, sahip olduğu topluluğu ve Mixer'de yaptıkları işleri sevdiğini söyledi. Bazı yeni kararlar vermesi gerektiğini söyleyen Ninja, bu kararlar için düşüneceğini ifade etti. Mixer'in popüler yayıncılarından Gothalion ise Facebook Gaming ile yoluna devam edeceğini söyledi.

Twitch'te yayın yapan Richard Lewis de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Önemli kaynaklardan bazı bilgiler edindiğini söyleyen Lewis, Ninja ve Shroud'un Facebook Gaming'e geçiş yapmak istemediklerini, Microsoft'la anlaşmalarını bozarak boşta kalmayı düşündüklerini söyledi. Bu durum, Ninja ve Shroud'un Twitch'e dönmek istediklerinin açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Xbox Patronu Phil Spencer'dan açıklama

Katıldığı bir canlı yayın sırasında önemli açıklamalar yapan Phill Spencer, kendi canlı yayın topluluklarını istedikleri noktaya taşımak için ihtiyaç duydukları zamanın oyunculara sunmak istedikleri deneyimle ölçüsüz olduğunu, bu nedenden ötürü de Mixer'in operasyon bölümünü kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Amaçlarının daha iyi hizmet vermek olduğunu ifade eden Spencer, Facebook Gaming için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Microsoft, bir süredir kendi oyun akış hizmeti "xCloud" üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Facebook Gaming'le yapılacak iş birliğinin sonucunda, bu iki hizmetin entegrasyonu sağlanacak. Yani bir oyuncu, xCloud üzerinden oyun oynarken oyunseverleri onları, Facebook Gaming aracılığıyla izleyebilecekler. Spencer'a göre bu durum, Mixer'in mevcut yapısından çok daha avantajlı. Ancak Microsoft'un bu kararının oyuncular tarafından nasıl karşılanacağını zaman gösterecek.