Command & Conquer Remastered'ın Çıkış Tarihi Duyuruldu

Command&Conquerer klasikleri, strateji tutkunları için geri dönüyor. EA, Command&Conquer Remastered Collection'ın çıkış tarihini yayınladığı fragmanla birlikte açıkladı.

Gerçek zamanlı strateji serisi Command&Conquer, 25 yıl sonra geri dönüyor. Tiberian Dawn ve Red Alert gibi klasikleri içeren Command&Conquer Remastered Collection, 5 Haziran'da Origin ve Steam platformlarında yayınlanacak.

Command&Conquer'ın sevilen oyunları, eski Westwood Studios geliştiricileri tarafından 4K olarak yenilendi. Koleksiyonda klasik oyunların yanı sıra 3 genişleme paketi, yeniden düzenlenmiş çok oyunculu mod, modernize edilmiş kullanıcı arayüzü ve Harita Düzenleyicisi gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca yenilenen görsellere Frank Klepacki tarafından yeniden düzenlenmiş müzikler de eşlik ediyor.

Command&Conquer Remastered Collection, 5 Haziran'da çıkacak olsa da oyunun dijital Standart Sürümü Origin ve Steam'de ön siparişe açıldı. Ön siparişler, 10 Nisan'da kapanacak. Origin Access Premier aboneleri yayınlandığı gün oyuna sahip olabilecekler. EA, heyecanla beklenen Command & Conquer koleksiyonu için oynanış görüntülerinin ardından yeni bir fragman yayınladı.

Command&Conquer Remastered Collection fragmanı: