90'ların en meşhur konsol üreticisi Nintendo, yeni bir Switch cihazı tanıtacak.

Oyun sektörüne kritik girişini 1989 yılında tanıttığı Game Boy oyun konsolu ile gerçekleştiren Nintendo, 1998 yılında gelindiğinde 56 bit renk desteğine sahip Game Boy Color ile efsane bir çıkış sergilemişti. Japonya merkezli konsol üreticisi, 2017 yılında piyasaya sürdüğü yeni ve dijital Nintendo Switch oyun konsolunun daha ucuz bir versiyonunu bu sene içerisinde tanıtacak.

Nintendo'nun malzeme sağlayıcıları sayesinde ortaya çıkan bilgilere göre Nintendo, bu yıl içerisinde tuşlarının üzerine sabit ve cihazdan ayrılamaz olduğu yeni ve ucuz bir Switch oyun konsolu tanıtacak. Yeni Nintendo Switch'in donanım özelliklerine veya fiyatına dair ne yazık ki herhangi bir net bilgi bulunmuyor ancak cihazın 199 dolardan satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.

Teknolojinin sürekli geliştiği günümüzde mobil oyun konsollarını görmek oldukça zorlaştı. Şirketin tanıtacağı yeni oyun konsolunun ise bu bağlamda en fazla 14-15 milyon adet satılması bekleniyor. Tanıtıldıktan sonra Nintendo'nun yeni uygun fiyatlı Switch oyun konsolunun yine 2019 yılı içerisinde satışa çıkacağı düşünülüyor.