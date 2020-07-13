Nintendo NES Temalı Yeni Bir LEGO Takımı Geliyor

LEGO'nun Nintendo NES temalı bir ürün hazırladığı ortaya çıktı. Olayın duyulmasıyla birlikte bir açıklama yapmak zorunda kalan LEGO, Twitter'dan yaptığı paylaşımla söz konusu ürünün varlığını dolaylı da olsa doğruladı.

LEGO hayranları ile Nintendo hayranlarını bir araya getirecek bir sızıntı yaşandı. Birkaç saat önce ortaya çıkan bu sızıntı, LEGO tarafından hazırlanmış olan Nintendo'nun orijinal bir oyun konsolunu gösteriyordu. Üstelik bu sızıntıya göre LEGO'nun Nintendo temalı yeni modeli, önümüzdeki ay satışa sunulacaktı. Dakikalar sonra ise LEGO cephesinden bu sızıntıyı doğrulayan bir açıklama geldi.

Çin merkezli "VJGamer" isimli bir internet sitesinde yer alan görseller, Nintendo'nun NES konsolunun bir LEGO modelini ortaya koyuyordu. Üstelik iddialara göre bu LEGO modeli, 229.99 euro (yaklaşık 1.800 TL + vergiler) olarak fiyatlandırılacaktı. Ayrıca bu oyun konsolunun tam 2.646 parçadan oluşacağı ve LEGO hayranlarına benzersiz bir deneyim yasatacağı görünüyordu. Nintendo'nun açıklamalarına göre ise böyle bir tasarım gerçekten de var ve bir süre sonra LEGO hayranları ile buluşacak.

Nintendo NES temalı LEGO seti işte böyle görünüyor

Yukarıdaki görselde de görülebileceği üzere LEGO ekibi, Nintendo NES'in neredeyse birebir kopyasını oluşturmuş durumda. Üstelik ekip, oyun konsoluna ait kumandayı, retro görünüme sahip bir televizyonu ve hatta bir de Super Mario Bros. oyununa ait bir oyun kasetini içeriyor. LEGO'nun yeni takımı, Nintendo hayranlarını mest edecek gibi görünüyor.

LEGO ile Nintendo, kısa bir süre önce bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmanın sonucunda açığa çıkan ilk ürünler de LEGO'nun Mario temalı ürünleri oldu. Görünüşe göre Nintendo NES temalı ürün de bu iş birliğinin bir sonucu olacaktı ancak yaşanan sızıntı, her iki şirketin de hevesini kursağında bıraktı. Hal böyle olunca da LEGO'dan bir paylaşım yapıldı ve söz konusu sızıntı, dolaylı olarak kabul edilmiş oldu.

İşte LEGO'nun resmi Twitter paylaşımından yapılan o paylaşım