Alanlarında en başarılı markalardan olan LEGO ve Nintendo; Super Mario için birlikte çalışabilir. İki marka da resmi Twitter hesaplarından bu iş birliğini gösteren bir video paylaştı fakat ortada henüz kesinleşmiş bir durum yok.

Bugün yayınlanan bir videoya göre LEGO ve Nintendo, henüz duyurulmamış bir Super Mario projesi üzerinde çalışıyor. Twitter'da paylaşılan videoda Mario, LEGO'nun figürleri gibi gözüküyor.

Ağzında ve gözlerinde LCD ekran kullanılmış olan figürün göğsünde soru işareti olan bir panel bulunuyor. Videonun sonunda Mario figürü, yukarı doğru gidiyor, karşımıza çıkan ekrandaysa LEGO ve Nintendo'nun simgeleri yan yana bir şekilde gözüküyor.

İşte LEGO ve Nintendo ortaklığını gösteren video:

LEGO, videoyu "Bu benim, LEGO Mario! Bizi izlemeye devam edin" yazısıyla paylaşırken Nintendo, paylaşıma "Eğlenceli bir şeyler inşa ediliyor! Bizi izlemeye devam edin" notunu düştü. Video, fiziksel bir LEGO projesini işaret ediyor fakat hâlâ kesinleşmiş bir şey olmadığını da hatırlatmak gerek çünkü bu tweet'ler hariç henüz elimizde başka bir bilgi yok. LEGO ve Nintendo'nun ilk kez birlikte çalıştıklarının da altını çizmekte fayda var.

Nintendo, kendi lisanslı oyununun yapım süresini hızlandırdı. Firma, ayrıca geçtiğimiz günlerde ünlü giyim markalarından olan Levi's ile iş birliği gerçekleştirdi. Bunun sonucunda Levi's mağazalarında Mario logolu kıyafetler satılmaya başlandı. Nintendo, bu yaz Super Nintendo Word isimli tema parkını açmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından bir ilk olacak bu park; Osaka, Japonya'da açılacak.

Nintendo'nun sıradaki hamlesinin ne olacağı merak konusu fakat LEGO ile yapılan bu iş birliği, hem Super Mario hem LEGO hayranlarını bir hayli mutlu etmiş durumda. Bu iş birliğinden ne gibi ürünlerin çıkacağıysa henüz bilinmiyor.