Nintendo, OLED Ekranlı Yeni Bir Switch Duyurabilir

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Nintendo, bu yıl içinde 720p OLED ekranlı yeni bir Switch modeli duyuracak. Ancak söz konusu iddialar ne ekranları üretecek Samsung ne de Nintendo tarafından onaylanmış değil.

Oyun konsolu dendiğinde çoğumuzun aklına PlayStation ya da Xbox geliyor olsa da piyasadaki belkide tek popüler taşınabilir oyun konsolu olan Nintendo Switch’in de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu söylemek mümkün. Dahası, paylaşılan bilgilere göre bu kitle, önümüzdeki dönemde daha da genişleyecek.

Bloomberg’ün Nintendo’ya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japon video oyun devi, 2021’in ikinci yarısında yeni bir Nintendo Switch duyurmayı planlıyor. Aktarılan bilgiler, yeni Switch’in 7 inçlik bir Samsung OLED ekrana sahip olacağı ve temmuz ayı itibarıyla üretiminin başlayacağı yönünde.

Nintendo başkanı, yeni bir Switch tanıtmayı planlamadıklarını söylemişti

Ekran sektörünü yakından takip eden DSCC’nin kurucu ortağı Yoshio Tamura, konuyla ilgili olarak Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda OLED ekranın, mevcut Switch’in LCD ekranına kıyasla daha az batarya tüketeceğini, yüksek bir kontrast ve daha yüksek bir ekran tepki süresine sahip olacağını belirtti.

Paylaşılan bilgilere göre yeni Nintendo Switch, dahili olarak 720p bir ekrana sahip olmaya devam etse de bir TV’ye bağlandığında 4K’ya kadar çözünürlük destekleyebilecek. Yine de Bloomberg’ün konuyla ilgili olarak Samsung ve Nintendo’ya ulaştığında bir yanıt alamadığını dikkate alarak söylentilere şüphe ile yaklaşmakta fayda var.

Nintendo’nun 2021 yılında yeni bir Switch piyasaya süreceği yönündeki söylentiler, Nintendo’nun kısa süre önce gerçekleştirdiği açıklamalar ile de ters düşüyor. Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, şirketin Mart 2021 mali toplantısı sırasında yeni bir Switch modeli duyurmak gibi bir planlarının olmadığını ifade etmişti.