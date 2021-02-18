Zynga, Nintendo Switch Oyunu Star Wars: Hunters'ı Duyurdu

ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi Zynga, tarihindeki ilk konsol oyunu için kolları sıvadı. Tercihini Nintendo Switch'ten yana kullanan şirket, 2021 yılı içinde piyasaya sürülecek "Star Wars: Hunters" isimli oyununun iOS ve Android ekosistemlerinde de oynanmasını sağlayacak.

Son yılların en güçlü mobil oyun geliştiricilerinden bir tanesi olan, bir süre önce de Türkiye merkezli Peak Games'i satın alan Zynga, Nintendo Direct etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Yaptığı açıklamalarda Nintendo Switch konsolunun yanı sıra Android ve iOS kullanıcılarının da oynayabilecekleri yeni bir yapımdan bahseden şirket, "Star Wars: Hunters" isimli oyununu resmen duyurdu.

Star Wars: Hunters, Zynga için kritik önem arz eden ve şirketin geleceğini belirleyecek bir oyun olma özelliğine sahip. Çünkü bu oyun, Zynga tarafından piyasaya sürülecek ilk konsol oyunu olacak. Şayet bu oyun tutar ve şirket konsollara ilgi duymaya başlarsa, birkaç yıl sonra PlayStation 5 ya da Xbox Series X gibi konsollar için de Zynga imzalı oyunlar görebiliriz. Ancak şimdi gerçeklere dönecek olursak; Zynga'nın yeni oyunu, neler vadediyor?

Star Wars evreninde geçen ve rekabete dayalı olan savaş oyunu

ABD'nin en büyük mobil oyun şirketi olma unvanına sahip Zynga'nın geliştirdiği Star Wars: Hunters, oyunculara yüksek rekabet ortamı vadediyor. Star Wars evrenine has alanlardan esinlenilerek oluşturulan mekanlar ile pek çok Star Wars karakterinin bulunacağı oyun, takımlara dayalı savaşların yaşanacağı bir yapım olarak karşımıza çıkacak.

Oyunla ilgili ne yazık ki detaylı bir bilgi veremiyoruz. Nintendo Direct etkinliğinde üstü kapalı açıklamalar yapan ve oyunun kendisiyle ilgili detay vermeyen şirket, çıkış tarihi olarak da önümüzdeki ayları gösteriyor. Şu an için bir duyuru fragmanı yayınlayan Zynga, ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı yeni fragmanlarla oyun içi detaylar sunacak gibi görünüyor.

İşte Star Wars: Hunters için hazırlanan duyuru fragmanı