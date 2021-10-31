Nintendo'nun Online Expansion Pack Fragmanı Hiç Beğenilmedi

Nintendo'nun yeni Online Expansion Pack Tanıtım fragmanı, aldığı dislike sayılarıyla birlikte Nintendo'nun YouTube sayfasındaki en beğenilmeyen video unvanının sahibi oldu. Oldukça fazla olumsuz tepki alan paketin fiyatı ise 50 dolar olarak belirlendi.

Tanıtım fragmanının aldığı beğenme sayısına bakacak olursak pek çok kişi Nintendo’nun yeni Switch Online Expansion Pack’inden memnun değil. Planın fiyatlandırma ayrıntılarını da gösteren video; YouTube’da 104 bin dislike alarak, Nintendo’nun kanalındaki en nefret edilen video olan Metroid Prime: Federation Force fragmanını bile geride bırakmış durumda.

Sadece 16 gün önce yayınlanan yeni Switch Expansion Pack fragmanının, 2015 yılında yayınlandığından beri 96 bin dislike alan Metroid Prime: Federation Force’un fragmanıdan bu kadar kısa sürede daha fazla dislike aldığını düşündüğümüzde durum pek de iyi gözükmüyor açıkçası.

Kullanıcılar durumdan son derece rahatsız

50 dolarlık fiyatıyla temel Nintendo Switch Online planının iki katından fazlasına mal olan yeni Extansion paketi; Animal Crossing, 23 N64 ve Sega Genesis oyunlarına erişim hakkı sunuyor. Bu oyunlara olan talebin az olması ve daha da kötüsü, bu oyunların öykünme kalitesinin pek de iyi olmaması; bu paketi sadece gereğinden daha pahalı fiyatlandırılmış, şişirilmiş bir paket gibi gösteriyor. 15 Ekim’de yayınlanan ve dislike sayısı hızla 100 bini geçen Expansion Pack’in beğeni sayısı ise sadece 17 bin.

Nintendo’nun YouTube’daki bu dislike sayılarını baz alarak herhangi bir değişiklik yapacağını sanmıyoruz; ancak gelen tepkilere bakacak olursak çoğu kişi, Expansion Pack’in hak ettiğinden pahalı fiyatlandırılmasından ve karşılığında sağladığı şeylerin yetersizliğinden oldukça rahatsız gibi görünüyor. İşte Nintendo'nun YouTube sayfasında en çok dislike alan video olan Switch Online Expansion Pack tanıtım fragmanı: