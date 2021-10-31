Cyberpunk 2077'yi Düzeltecek Güncellemeler Ertelendi

Hata bolluğuyla oynanmaz halde çıkış yapıp hâlâ oynanabilir bir kıvama kavuşmayan Cyberpunk 2077, bu sene büyük güncelleme ve DLC’lerle ‘yeniden doğacaktı’. Ancak geliştirici şirket CD Projekt, bu planın 2022’ye ertelendiğini duyurdu. Böyle giderse oyunu hikayesinin geçtiği 2077 yılında düzgün bir şekilde oynayabileceğiz.

CD Projekt tarafından geliştirilip 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, şüphesiz ki son yılların en çok hayal kırıklığı yaratan oyunu olmuştu. Zira uzunca süre heyecan pompalayıcı reklamlarla duyurulan oyun çıktıktan sonra o kadar hatalıydı ki, oynanabilecek bir durumda değildi. Daha sonra geliştirici şirket iyileştirmelerin yapılacağını ve oyunun yeniden doğacağını açıklamıştı.

Bu ‘yeniden doğuş’ olayı oyuncuların ilgisini tekrar kazanmaya yarar mı henüz bilmiyoruz, ancak yeni bir gelişmenin ilgiyi daha da azaltacağı kesin. Yeni bir karara göre oyunun oynanabilirliğini artıran, birçok ücretsiz ek içerik sunan ve bu sene sonuna kadar çıkması beklenen plan; 2022’ye ertelendi.

Cyberpunk 2077’yi düzeltecek güncellemeler ve DLC’lere dair ilk plan:

Cyberpunk 2077 geliştiricileri, yılın başlarında oyuna saygınlığını tekrar kazandıracak bir yol haritası duyurmuştu. Bu plan birkaç yamanın yanı sıra oyunu baştan yaratacak dev bir güncelleme ve ücretsiz DLC paketleri içeriyordu. 2021’in son aylarında çıkmış olması gereken güncellemeler, iyileştirmeler ve DLC’ler, ani bir kararla 2022 yılına ertelendi.

CD Projekt, ertelemenin nedenini veren bir açıklama yapmadı. Ancak bu karar, Witcher 3’ün yeni nesil konsollara yönelik güncellemesinin 2022’ye ertelenmesinden iki hafta sonra geldi. Şirket sadece mükemmeliyetçi bir şekilde çalıştığı için kendine ek zaman mı ayırıyor yoksa meşgul olduğu başka bir iş daha mı var; şimdilik bilemiyoruz. Ancak böyle giderse oyuncuların Cyberpunk 2077’ye olan ilgisinin tamamen yok olacağı kesin.