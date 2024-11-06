Bir süredir merakla beklenen Nintendo Switch 2'nin geriye dönük uyumluluk ile mevcut konsolun oyunlarını oynatabileceği açıklandı.

Nintendo, uzun süredir tanıtılması merakla beklenen Nintendo Switch 2’nin mevcut Switch oyunlarıyla geriye dönük uyumlu olacağını resmî olarak duyurdu.

Bilmeyenler için geriye dönük uyumluluk, oyuncuların mevcut oyun kütüphanelerini yeni konsolda da kullanabilecekleri anlamına geliyor ve bu, yeni konsola geçiş sürecini çok daha kolaylaştırıyor.

Mevcut konsoldaki oyunlar oynanabilecek

Nintendo’nun bu duyurusu, şirketin resmî X hesabı üzerinden gerçekleşti. Daha önce sızdırılan bilgilerde de Nintendo Switch 2'nin mevcut Switch oyunlarını oynatabileceğine dair bazı söylentiler gündeme gelmişti ve bugün bu bilgi doğrulanmış oldu. Yeni konsolun tıpkı önceki model gibi NVIDIA Tegra tabanlı olarak geleceği ifade edilmişti. Konsolun üretiminde tercih edilen bu teknik yapı, geriye dönük uyumluluğun sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Nintendo’nun geçmişine bakıldığında el konsollarında genellikle geriye dönük uyumluluk sunan şirket, diğer konsollarında ise aynı başarıyı sağlayamamıştı. Örneğin Nintendo Wii ve Wii U geriye dönük uyumluluk sunarken, diğer birçok konsol bu özelliğe sahip değildi.

Öte yandan Nintendo, popüler abonelik hizmeti Nintendo Switch Online’ın da Nintendo Switch 2 üzerinde kullanılabileceğini açıkladı. Kullanıcılar bu hizmet sayesinde klasik Nintendo oyunlarının da içinde bulunduğu geniş bir oyun arşivine erişim sağlayabilecekler.

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